Nuova Dodge Hornet: ancora un’ipotesi sul suo design

Nuova Dodge Hornet sicuramente è un modello di cui si parlerà molto nei prossimi mesi. Infatti in base a quello che abbiamo potuto vedere nelle prime immagini spia del SUV, questo è un clone di Alfa Romeo Tonale. Entrambi i modelli saranno prodotti a Pomigliano ma quello di Dodge sarà venduto solo in Nord America. Come vi abbiamo riportato in un nostro precedente articoli sono in molti a pensare che questa sia una mossa rischiosa da parte di Stellantis dato che in Nord America i due modelli si potrebbero fare spietata concorrenza.

Nuova Dodge Hornet: nuove ipotesi dal web per quanto riguarda l’aspetto di questo SUV

Secondo alcuni questa è una mossa rischiosa per Stellantis poiché l’Alfa Romeo è considerata un brand premium negli Stati Uniti che si scontra con rivali del calibro di BMW e Audi, quindi perché realizzare una Dodge praticamente uguale? Le risposte sono un po’ confuse in proposito, forse Stellantis sta razionando lo sviluppo della piattaforma ICE per risparmiare sui costi e investire più pesantemente nella mobilità elettrica a batteria. Il motivo con certezza lo scopriremo a tempo debito.

A proposito di questo modello nelle ultime ore registriamo un nuovo render pubblicato dal sito americano Carscoops che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere il design di questo modello quando finalmente sarà svelato nel mese di agosto del 2022. Come possiamo notare le differenze tra le due auto sono davvero minime.

Anche all’interno i due SUV si dovrebbero assomigliare parecchio. In parte la gamma dei motori sarà la stessa. La nuova Dodge Hornet dovrebbe usare materiali meno lussuosi, avere i propri badge e una mascherina simile a quella delle sue muscle car più recenti ma per il resto i due modelli saranno davvero simili.

Vedremo se in futuro questa strategia messa a punto da Stellantis risulterà vincente o meno. Sarà il mercato a dirlo.

