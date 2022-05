Alfa Romeo 8C: tornerà come gemella di Maserati MC20?

Una delle auto che in passato è stata in procinto di tornare nella gamma della casa automobilistica del Biscione è Alfa Romeo 8C. La vettura era stata inserita in un famoso piano industriale di Sergio Marchionne come novità per la casa automobilistica del Biscione che però purtroppo per vari motivi non si è concretizzata. La vettura potrebbe tornare nei prossimi anni in edizione limitata secondo alcune indiscrezioni provenienti dal web.

Nuova Alfa Romeo 8C: torna nelle vesti di “gemella” della Maserati MC20?

La nuova alfa Romeo 8C potrebbe diventare una sorta di gemella di Maserati MC20 condividendo con questa auto numerosi aspetti. A differenza dell’auto di Maserati che si avvale del motore Nettuno a benzina 3.0 V6 biturbo da 630 CV di potenza, la futura sportiva del Biscione potrebbe adottare la propulsione ibrida Plug-In Hybrid garantendosi una potenza complessiva di 700 – 800 cavalli.

Ovviamente come abbiamo detto poc’anzi si tratterebbe di una vettura in edizione limitata e quindi non influirebbe sulle emissioni della gamma della casa automobilistica del Biscione che dal 2025 lancerà sul mercato solo nuovi modelli elettrici e che dal 2028 venderà solo auto a zero emissioni.

Se fosse confermata la nuova Alfa Romeo 8C andrebbe a congiungersi ad altre auto sportive che lo storico marchio milanese potrebbe lanciare nei prossimi anni sempre in edizione limitata. Ci riferiamo in particolare ad auto quali la nuova Alfa Romeo Duetto Spider e la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, due auto di cui si è parlato già nei mesi scorsi in quanto espressamente nominate dal CEO del Biscione Jean Philippe Imparato che non ha escluso il loro arrivo in futuro nel caso in cui nel frattempo le cose per la casa milanese sia siano sistemate, sia in termini di immagine che di quote di mercato.

