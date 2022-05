Lancia: svelato oggi il piano strategico per il rilancio

Lancia nelle scorse ore a Torino ha presentato il suo piano strategico decennale per il rilancio nel segmento premium del mercato auto in Europa. La casa automobilistica piemontese ha confermato il ritorno in Europa nel 2024 con la nuova generazione di Ypsilon. Napolitano ha ribadito che è dal mese di gennaio del 2021 che lavora a questo piano con il quale si intende rilanciare in maniera definitiva il brand nel nostro continente entro un decennio.

Lancia ufficializza il suo piano strategico di rilancio

E’ stato confermato che saranno tre le auto che arriveranno ad arricchire la gamma della casa automobilistica italiana considerata uno dei tre brand premium di Stellantis insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Con queste tre nuove auto Lancia punta ad occupare il 50 per cento del mercato europeo. Le tre vetture saranno presentate una ogni due anno.

La prima ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon che come detto in precedenza sarà lanciata nel 2024 e segnerà il ritorno del marchio di Stellantis in Europa. Nel 2026 toccherà ad un crossover di segmento C che sarà prodotto a Melfi e che al momento è stato soprannominato Aurelia. Questo modello rappresenterà una sorta di fiore all’occhiello della futura gamma della casa piemontese che dovrebbe regalare grosse vendite al marchio nel nostro continente.

Infine nel 2028 vedremo il modello più atteso ovvero la nuova Lancia Delta. Questa auto che rimarrà fedele a se stessa rappresenterà il ritorno della casa italiana in un segmento a lei caro e cioè quello delle C-Hatchback, che ha un posto importante nel vecchio continente.

A proposito del piano di rilancio di Lancia vedremo cos’altro emergerà nei prossimi mesi. Il ritorno in Europa di questo storico marchio dalla storia ultracentenaria sta suscitando grande curiosità in tutto il nostro continente.

