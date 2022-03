Nuova Lancia Aurelia: il crossover sarà prodotto a Melfi

La nuova Lancia Aurelia sarà una delle auto che comporranno la futura gamma della casa automobilistica piemontese. Il marchio premium di Stellantis punta al rilancio sul mercato a partire dal 2024 con l’arrivo della nuova generazione di Lancia Ypsilon. A proposito della futura Aurelia, nelle scorse ore è emersa una indiscrezione da fonte autorevole. Ci riferiamo ad Automotive News che a quanto pare avrebbe consultato dei documenti ufficiali del gruppo Stellantis.

Melfi sarà quasi certamente la casa della nuova Lancia Aurelia

Secondo questi documenti, la nuova Lancia Aurelia sarà prodotta in Italia a partire dal 2026 presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Sarebbe dunque proprio questa una delle 4 auto elettriche che saranno prodotte nello stabilimento lucano del gruppo automobilistico nei prossimi anni. Le altre 3 vetture dovrebbero essere, sempre secondo indiscrezioni, DS 9 Crossback, DS 7 Crossback e Opel Manta.

Della nuova Lancia Aurelia al momento sappiamo che si tratterà di un crossover di segmento C con un aspetto difficile da paragonare a qualsiasi altra auto presente sul mercato. Il CEO di Lancia Luca Napolitano aveva usato il termine “Fastback” per definire lo stile che avrà questa auto quando finalmente sarà lanciata sul mercato.

Questa futura auto di Lancia sarà la seconda ad arrivare dopo la nuova generazione di Ypsilon e prima della nuova Lancia Delta, forse il più atteso tra tutti i modelli di Lancia che debutterà nel 2028. La nuova Lancia Aurelia sarà una vettura completamente elettrica e sarà realizzata su piattaforma STLA Medium al pari delle altre 3 auto che saranno prodotte a Melfi nella nuova super linea. Questo significa che avrà batterie tra 87 e 104 kWh. Pertanto la sua autonomia stimata dovrebbe arrivare fino a 700 km.

La nuova Lancia Aurelia, il cui nome comunque deve essere ancora confermato, sarà la nuova ammiraglia della casa italiana che punta a conquistare preziose quote di mercato nel vecchio continente dopo un periodo molto buio.

Questa probabilmente non sarà l’unica auto di Lancia a venire prodotta in Italia. Si vocifera infatti che anche la futura Lancia Delta sarà prodotta nel nostro paese. Maggiori dettagli su questo modello arriveranno certamente nel corso dei prossimi anni man mano che ci avvicineremo al suo debutto sul mercato.

Già con il debutto della nuova Lancia Ypsilon avremo comunque un primo indizio su come sarà il suo aspetto. Infatti questa auto rappresenterà una sorta di anticipazione di quello che sarà il look delle future auto della casa automobilistica piemontese.

Ti potrebbe interessare: Lancia Ypsilon Hybrid: la vettura viene offerta per tutto il mese a 139 euro al mese con finanziamento FCA Bank

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!