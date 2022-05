Nuove Alfa Romeo Duetto e 33 Stradale: quando arrivano e come saranno

Le nuove Alfa Romeo Duetto e 33 Stradale sono due delle auto che dovrebbero arricchire la gamma della casa automobilistica milanese nei prossimi anni. Il loro arrivo non sarà immediato in quanto prima lo storico marchio del Biscione dovrà migliorare la propria immagine e aumentare sensibilmente le sue quote di mercato con modelli “nazional popolari” come Tonale, Brennero e le nuove generazioni di Giulia e Stelvio.

Ecco quando arriveranno e come saranno le nuove Alfa Romeo Duetto e 33 Stradale

Le nuove Alfa Romeo Duetto e 33 Stradale sono state anticipate dal nuovo numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato il quale in più occasioni ha detto che se le cose andranno per il verso giusto per Alfa Romeo, allora ci sarà spazio nella gamma del Biscione nuovamente per il ritorno di auto sportive.

Queste però arriveranno rigorosamente in edizione limitata. Le due auto potrebbero arrivare dal 2028 in poi anche se qualcuno ipotizza che una delle due potrebbe arrivare già verso il 2025. Le nuove Alfa Romeo Duetto e 33 Stradale saranno un omaggio a due auto che hanno fatto la storia di Alfa Romeo e più in generale dell’intero settore automobilistico.

Le due sportive in edizione limitata potrebbero arrivare anche in versione ibrida trattandosi di auto che saranno realizzate solo in poche centinaia di unità. Per quanto riguarda il loro luogo di produzione sicuramente sarà l’Italia. Si vocifera in proposito che lo stabilimento Maserati di Modena dove attualmente viene prodotta la Maserati MC20 potrebbe essere la giusta location per queste due vetture destinate a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori.

Per il momento non si conoscono altri dettagli a proposito delle nuove Alfa Romeo Duetto e 33 Stradale. Tuttavia possiamo dire con certezza che si tratterà di auto davvero uniche nel loro genere che avranno il compito di rinverdire quella che è la tradizione di Alfa Romeo in tema di auto sportive ad alte prestazioni.

Si presume che queste auto possano infatti arrivare sul mercato in versioni pensate per la pista che grazie ai nuovi motori elettrici potrebbero garantire prestazioni davvero importanti. Infine segnaliamo che queste potrebbero anche non essere le uniche auto sportive in edizione limitata ad essere lanciate sul mercato. Diciamo che nelle intenzioni di Imparato vi sarebbe l’idea di lanciare periodicamente auto di questo tipo.

