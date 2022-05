Fiat Panda e Tipo Garmin Edition: debutta la nuova serie speciale

Fiat ha annunciato poco fa le nuove Fiat Panda e Tipo Garmin che debuttano sul mercato italiano. Le due versioni speciali abbinano un accattivante look cross, una dotazione tecnologica d’avanguardia e una gamma di motori performante e sostenibile.

Rappresenta una risposta ideale per un cliente giovane e dinamico che usa la vettura anche per l’outdoor o più semplicemente per imboccare una via di fuga dalla routine quotidiana. Frutto dell’accordo tra Fiat e Garmin, questo nuovo allestimento si aggiunge alle versioni Cross e RED che hanno già contribuito al successo delle due auto.

Fiat Panda e Tipo Garmin Edition: le due popolari vetture del brand ricevono una nuova versione

La versione speciale Garmin rappresenta un vero e proprio concentrato di versatilità, innovazione tecnologica e design grintoso. Sono queste le peculiarità condivise dallo storico marchio torinese e Garmin, una visione che interpreta e soddisfa i desideri di un cliente dinamico, sportivo e alla continua ricerca di prodotti smart per vivere in città le stesse emozioni dell’outdoor, senza rinunciare a stile e distintività.

Su Panda e Tipo Garmin esordisce la nuova livrea metallizzata Verde Foresta, esclusiva per questa nuova special edition, che rende omaggio a uno stile di vita avventuroso. È impreziosita da dettagli arancioni, esclusive caratterizzazioni esterne in grigio chiaro opaco e dei cerchi dedicati che ne accentuano l’aspetto cross.

Lo stesso design esterno si trova anche negli interni con sellerie specifiche dai dettagli arancioni dove versatilità e modularità dello spazio sono in grado di accogliere emozioni ed esigenze di mobilità diverse.

Fiat Panda Garmin

La Fiat Panda Garmin propone, oltre alla livrea Verde Foresta, alcuni elementi arancioni come il liner sopra le fasce paracolpi laterali, la scritta Panda al centro dei cerchi da 15” in stile nero opaco e il badge Garmin sul montante centrale. Disponibile su richiesta anche il doppio gancio traino arancione, posto sullo scudo paracolpi anteriore.

È stata realizzata una nuova tinta opaca grigio chiaro per skid plate, calotte degli specchietti retrovisori esterni e modanature laterali. Completano gli esterni i fendinebbia, i proiettori DRL a LED e le barre al tetto nere. La stessa impronta è presente nell’abitacolo dove gli interni specifici sposano alcuni dettagli arancioni come le cuciture sul rivestimento in tessuto nero dei sedili.

Di serie, la nuova Panda Garmin propone climatizzatore automatico, poggiatesta posteriori, radio DAB con display touch da 7 pollici e connettività Bluetooth, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e comandi audio al volante.

Disponibile anche nelle colorazioni Bianco Gelato, Grigio Maestro e Nero Cinema, la Fiat Panda Garmin nasconde sotto il cofano il propulsore GSE da 1 litro da 70 CV con tecnologia mild hybrid.

Fiat Tipo Garmin

Per quanto riguarda la Fiat Tipo Garmin, propone elementi arancioni abbinati all’esclusiva livrea Verde Foresta. Non mancano dettagli in nero opaco, tra cui le maniglie delle portiere e le barre al tetto.

Il risultato finale è un abbinamento cromatico forte e audace che viene ulteriormente esaltato dalla nuova vernice opaca grigio chiaro impiegata su calotte degli specchietti retrovisori esterni, skid plate, inserti della griglia frontale, cornici dei fendinebbia, minigonne e paraurti anteriore e posteriore. Completano gli esterni gli esclusivi cerchi in lega da 17” neri con elementi arancioni e i proiettori anteriori e posteriori a LED.

L’abitacolo della Tipo Garmin riflette la stessa caratterizzazione esterna, come dimostrano i dettagli arancioni sui sedili. Il guidatore può godere di un quadro strumenti digitali con display TFT da 7 pollici che permette di avere sotto controllo lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono. Inoltre, c’è il sistema di infotainment Uconnect 5 di ultima generazione con schermo touch da 10.25 pollici che assicura una user experience semplice e confortevole, anche grazie al supporto Apple CarPlay e Android Auto.

La nuova Fiat Tipo Garmin propone un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione come l’Attention Assist, il cruise control, il Lane Control, il Traffic Sign Recognition e l’Intelligent Speed Assist.

Disponibile nelle configurazioni berlina e station wagon, la vettura può essere scelta con due motorizzazioni: il diesel da 1.6 litri con potenza di 130 CV e il nuovo T4 Hybrid da 1.5 litri.