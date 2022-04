Fiat Pulse: quasi 5 mila immatricolazioni ad Aprile

Fiat Pulse continua a far parlare di se in Brasile. Dopo che nelle scorse ore il modello è salito alla ribalta come premio per il vincitore del Grande Fratello 2022 del Brasile nella versione Abarth, adesso fa parlare anche per le sue vendite. Infatti da poco si è saputo che nei dati parziali di vendita di aprile in Brasile il SUV ha ottenuto già quasi 5 mila immatricolazioni.

Quasi 5 mila immatricolazioni ad aprile in Brasile per Fiat Pulse

Esattamente a 2 giorni dalla fine del mese le unità del SUV compatto di Fiat che sono state consegnate ai clienti brasiliani della casa italiana sono esattamente 4.941 immatricolazioni superando di pochissime unità Jeep Compass che invece ne ha ottenute 4.933. Al terzo posto troviamo Volkswgan T-Cross con 3.833 unità. Con questo risultato tra l’altro Fiat Pulse raggiunge e supera quota 20 mila immatricolazioni da quando ad ottobre è arrivato sul mercato.

Il SUV compatto che presto avrà un fratello nel futuro Fiat Fastback, ha già superato quello che fino ad ora è stato il suo mese migliore in assoluto e cioè il mese di dicembre del 2021. In quel caso infatti le unità consegnate furono esattamente 4.432. Insomma sembra fare progressi il modello che la casa italiana ha lanciato sul mercato dopo tutta una serie di teaser, indizi e anticipazioni che avevano tenuto con il fiato sospeso i numerosi fan del marchio in Brasile.

Ricordiamo che in questo momento in Brasile Fiat Pulse ha cinque versioni in vendita. Due utilizzano un motore aspirato da 1,3 litri: Manual Drive (R $ 89.990) e Automatic Drive (R $ 98.290). Tre sono equipaggiate con il nuovo motore turbo da 1,0 litri di Stellantis: Drive (R $ 107.490), Audace (R $ 113.990) e Impetus (R $ 125.590).

