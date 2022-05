Nuova Fiat Tipo: si fa? Ecco il problema

Nuova Fiat Tipo è una delle auto che per il momento non hanno ancora un futuro certo. Infatti attualmente non è ancora noto se questa vettura riceverà una nuova generazione.

Il problema fondamentalmente è uno: le berline di segmento C sono in netto calo come numero di immatricolazioni e resta da capire se vale la pena confermare sul mercato un modello di questo tipo o se piuttosto non è meglio puntare su un SUV.

Un modello che sicuramente permetterebbe alla principale casa automobilistica italiana di conquistare nuove quote di mercato in un segmento che va per la maggiore.

Nuova Fiat Tipo: una futura generazione ci sarà? Ecco quale è il problema e da cosa dipende

La nuova Fiat Tipo quindi è ancora in bilico. La presenza di Fiat nel segmento C del mercato è stata confermata dal CEO della principale casa automobilistica italiana Olivier Francois che però non ha specificato con quanti e quali auto.

Molto probabilmente in questo segmento potrebbe venire spostata l’erede di 500X che crescerà di dimensioni per lasciare spazio al B-SUV che Fiat ha intenzione di lanciare il prossimo anno con la produzione che sarà effettuata in Polonia nello stabilimento Stellantis di Tychy insieme a Jeep B-SUV e Alfa Romeo Brennero.

Qualcuno ipotizza per la nuova Fiat Tipo un destino simile a quello di Alfa Romeo Giulia. La berlina di segmento D del Biscione è stata confermata per una seconda generazione ma si tratterà di una vettura completamente diversa da quella attuale. Infatti Giulia da berlina si trasformerà in una sorta di via di mezzo tra una berlina rialzata e un crossover. Chissà che anche Fiat non architetti qualcosa di simile per Tipo.

Entro fine anno è probabile che qualche notizia più certa sul destino di questa auto possa finalmente arrivare. Del resto parliamo di un modello che ancora oggi in Italia ha molti estimatori e sarebbe davvero un peccato disperdere un simile patrimonio. Si tratterebbe di una situazione simile a quella avvenuta in passato con Fiat Punto che ancora oggi è rimpianta da molti.

