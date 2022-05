Una nuova grande berlina dell’Alfa Romeo?

Stellantis punta forte su Alfa Romeo per lo sviluppo di una gamma di veicoli premium. Con una gamma di soli tre veicoli, il marchio italiano ha bisogno di novità importanti. Per rimediare, la casa automobilistica del Biscione sta preparando l’imminente uscita di una nuova grande berlina. Lo storico marchio milanese sta cercando di rinverdire la propria immagine puntando su un’offerta sempre più qualitativa.

Una nuova grande berlina sarebbe in arrivo nella gamma di Alfa Romeo

Secondo l’amministratore delegato del marchio, Jean Philippe Imparato, il rilancio del Biscione dopo Tonale e Brennero potrebbe continuare con l’imminente uscita di una grande berlina, che diventerebbe così la nuova ammiraglia dell’Alfa Romeo. Un’auto che, secondo quanto dichiarato dal CEO del Biscione, dovrebbe essere 100% elettrica.

Con l’obiettivo di vendere solo veicoli elettrici a partire dal 2027, Alfa Romeo potrebbe così attingere alle piattaforme elettriche sviluppate dal gruppo Stellantis per accelerare l’elettrificazione della propria gamma ed in particolare alla STLA Large. Una condivisione di tecnologia di cui Alfa Romeo potrebbe avvalersi per risparmiare tempo, e proporre questa nuova grande berlina dal 2025. Vedremo dunque come sarà questa futura ammiraglia e quali altre notizie trapeleranno.

Ricordiamo che Imparato ha promesso una nuova auto ogni anno da qui al 2028. Dunque lo spazio per le sorprese sicuramente c’è ma per il momento le uniche certezze sono Brennero, l’E-SUV e le nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Si parla del probabile arrivo di una nuova GTV e forse appunto quello di una nuova ammiraglia. Quello che sembra certo è che nei prossimi anni per i numerosi fan del Biscione novità e sorprese non mancheranno di certo.

