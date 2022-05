Fiat, che succede? Grosso aumento dei prezzi in questo paese

Fiat ha deciso di aumentare di punto in bianco i prezzi di tutta la sua gamma in Brasile. La principale casa automobilistica italiana ha rilasciato il suo nuovo listino nelle scorse ore. Le uniche auto che non hanno subito aumento in quel paese sono la 500 elettrica e il furgone Ducato (entrambi di importazione) che hanno mantenuto il listino di aprile, mentre le versioni flex della Fiat Toro sono diventate più economiche grazie ad alcuni provvedimenti del governo brasiliano a favore di questo tipo di veicolo.

Fiat aumenta i prezzi di quasi tutti i suoi modelli in Brasile

Partendo dall’auto più economica del Brasile (per una differenza di R$100 in meno rispetto alla Renault Kwid), la Fiat Mobi ha subito un aumento di R$ 700 in entrambe le versioni: la Like è passata da R$ 61.990 a R$ 62.690, mentre la versione Trekking ora costa BRL 65.690, rispetto ai BRL 64.990 addebitati fino ad allora. Passando alla berlina compatta Argo, la versione di ingresso con motore 1.0 ora costa R $ 73.690 con un aumento di R $ 700, mentre le altre hanno avuto un aumento di R $ 800. Con ciò, la versione più costosa (Argo Trekking 1.3) raggiunge BRL 83.790, rispetto a BRL 82.990 del precedente listino.

Per quanto riguarda invece la berlina Cronos, la versione entry-level di Cronos R$ 1.3 è ora venduta a R$ 83.790 (R$ 800 in più), mentre la Cronos Drive 1.3 ha avuto un incremento di R$ 900 e ora parte da BRL 89.490. Passando alla Fiat Pulse, l’aumento è stato fino a BRL 5.000 come avevamo anticipato nei giorni scorsi, quindi il SUV non ha più una versione inferiore a BRL 90.000 e nessuna opzione con cambio automatico per meno di BRL 100.000. Pertanto, Pulse ha prezzi compresi tra R $ 94.990 e R $ 126.590.

L’auto più venduta in Brasile, la Fiat Strada ha avuto aumenti che vanno da R $ 600 a R $ 3.100. La più economica della gamma, la Strada Endurance Cabine Simple, ora parte da R $ 92.890, mentre la Freedom Cabine Dupla intermedia non costa meno di R $ 105.790 (R $ 1.800 in più). Da notare che le configurazioni più costose erano quelle dotate di cambio automatico CVT: la Strada Volcano Double Cab CVT ha un prezzo di R$ 117.490, rispetto ai R$ 114.390 precedentemente previsti, mentre la Strada Ranch Double Cab CVT supera R$ 120 mila e ora vende per R$ 122.490 (da 119.390).

Infine, per quanto riguarda il picukup medio Toro, si tratta dell’unico modello che è risultato più economico per via della riduzione dei DPI rivolti ai veicoli commerciali. Tuttavia, solo le versioni equipaggiate con il motore 1.3 turbo flex hanno subito riduzioni: la Toro Endurance 1.3 T270 parte da R$ 137.098 (R$ 1.292 in meno), mentre la Toro Freedom 1.3 T270 parte da R$ 148.319, quindi R$ 1.371 in meno. Toro Volcano con un motore Flex costa BRL 162.270, o BRL 1.520 in meno rispetto al listino di aprile.

Le varianti con motore 2.0 turbodiesel Multijet TD350 di Toro sono andate controcorrente rispetto al resto della gamma e non sono sfuggite all’aumento. La versione Endurance TD350 ora parte da R $ 189.090, quindi è più costosa di R $ 2.000, con il Volcano intermedio che parte da R $ 203.490 (da R $ 201.390), con un aumento di R $ 2.100. Per chiudere, Toro Ranch e Toro Ultra hanno subito un adeguamento di R $ 2.200, venduto a R $ 211.190 e R $ 213.390.

Tra i veicoli commerciali, Fiat ha riadattato il prezzo del Fiorino di R$ 1.000, che ora viene venduto a R$ 106.690. Vale la pena ricordare che il Fiorino riceverà presto una versione quasi identica con lo stemma Peugeot, che si chiamerà Partner Rapid, apportando solo modifiche ai loghi e alla griglia anteriore.

