Fiat Pulse: aumenta di prezzo a maggio

Fiat Pulse ad aprile per la prima volta è stato il SUV più venduto in assoluto in Brasile con oltre 5 mila unità immatricolate. Dal paese latino americano però a maggio si segnala un aumento dei prezzi per il nuovo modello compatto della casa automobilistica italiana. Tutte le versioni hanno avuto aumenti compresi tra R $ 1.000 e R $ 5.000.

Aumenta di prezzo la gamma di Fiat Pulse in Brasile

Fiat Pulse nella versione Drive access con un motore aspirato da 1,3 litri ha avuto un aumento di R $ 5.000 nella versione dotata di trasmissione manuale. Questo rappresenta l’aumento più grande. La stessa versione dell’auto con cambio automatico CVT aumenta di R $ 3.700. La versione Drive Turbo 200 è aumentata di R $ 2.500, con Audace Turbo 200 e Impetus Turbo 200, rispettivamente versione intermedia e top di gamma, che registrano gli aumenti più moderati: R $ 1.000.

Questa non è la prima volta che i prezzi di Fiat Pulse cambiano da quando il modello è stato lanciato sul mercato in Brasile nel mese di ottobre del 2021. I dati di vendita del SUV sembrano dare ragione a Fiat che mese dopo mese registra un sensibile aumento delle immatricolazioni e del gradimento nei confronti di questo modello che entro fine anno avrà anche la versione Abarth ad alte prestazioni.

Secondo gli esperti di mercato le cose per il SUV compatto di Fiat sono destinati a migliorare ulteriormente nella seconda metà dell’anno. Ci sono buone possibilità che il SUV diventi il leader del suo segmento e che a fine anno sia presente nella top ten delle auto più vendute in assoluto in Brasile. Non a caso le rivali di Fiat stanno cercando di correre ai ripari lanciando concorrenti diretti del SUV.

