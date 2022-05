Fiat Strada 2023: tutte le novità attese sul nuovo model year

Fiat prevede di lanciare nelle prossime settimane il model year 2023 del Fiat Strada. Una delle novità previste è la nuova colorazione Grigio Strato che ha debuttato sul Pulse e sarà disponibile anche per le versioni Volcano e Ranch. Le opzioni con cambio CVT ora dovrebbero disporre del sistema pilota automatico.

Il pick-up dovrebbe ricevere altre novità in termini di equipaggiamento mentre, a livello estetico, non ci sarà nulla di nuovo. La gamma 2022 è costituita dalle versioni Endurance Cab Plus 1.4, Freedom Cab Plus 1.3, Freedom Double Cab 1.3, Volcano Double Cab 1.3, Volcano Double Cab 1.3 CVT e Ranch Double Cab 1.3 CVT.

Fiat Strada 2023: il lancio è previsto nelle prossime settimane

Tuttavia, nel 2021, Fiat annunciò che la gamma dello Strada avrebbe avuto novità per chi lo utilizza per lavoro e tempo libero. I media brasiliani sostengono che il Fiat Strada 2023 riceverà la versione Working Cab Plus con motore Fire Evo da 1.4 litri. Questa nuova versione è destinata a chi necessita di un pick-up compatto con maggiore capacità di carico.

Di recente, i media brasiliani hanno rivelato che potrebbe proporre una capacità di carico pari a 770 kg. Per sostenere il peso aggiuntivo, gli ingegneri di Stellantis Sud America hanno rafforzato le già robuste sospensioni del modello.

Per quanto riguarda il propulsore, lo Strada Working sarà equipaggiato con il Fire Evo Flex 1.4 già impiegato nella versione Endurance e anche nel Fiorino. Con alimentazione tramite benzina, riesce a sviluppare 84 CV di potenza a 6000 g/min e una coppia massima di 116 Nm a 4000 g/min. Con l’etanolo, la potenza aumenta a 86 CV a 6000 g/min mentre la coppia passa a 120 Nm a 4000 g/min.

Per poter trasportare i 770 kg, il pick-up riceverà il cambio manuale a 5 marce con la stessa taratura presente sul nuovo Fiorino, con seconda e terza marcia più corte, per dare agilità nel traffico urbano e per ridurre la necessità di cambi di marcia nelle ripartenze e nelle risalite.

La quinta marcia è stata allungata del 5% per ridurre il regime del motore a velocità di crociera, migliorando così il consumo di carburante e riducendo la rumorosità nell’abitacolo. La retromarcia, invece, è stata accorciata del 14%, facilitando le manovre in pendenza anche con il veicolo a pieno carico.

La nuova versione sarà l’originale Fiat Strada e avrà un brevissimo elenco di equipaggiamenti. Senza aria condizionata, disporrà di sterzo idraulico, predisposizione radio, presa da 12V, poggiapiedi per conducente, computer di bordo, tachimetro, indicatore di marcia GSI, portaoggetti, tendalino parasole con specchietto e cintura di sicurezza regolabile.

Tra le caratteristiche di sicurezza previste sulle nuove versioni troveremo i controlli di trazione e stabilità, i freni ABS con EBD e i doppi airbag. Infine, il Fiat Strada Working 2023 proporrà il sistema di assistenza alla partenza in salita.