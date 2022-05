Nuova Alfa Romeo GTV: altra ipotesi sul suo aspetto

Dalla nascita di Stellantis, il marchio Alfa Romeo sembra pronto ad intraprendere molti progetti. A priori, le prossime evoluzioni della gamma sarebbero ora rivolte alla sostituzione della Giulia oltre che all’arrivo di un nuovo SUV, il Brennero. Questa sostituzione della berlina italiana potrebbe avvenire con la nuova Alfa Romeo GTV. Si tratterà di un modello coupé più lungo e più orientato al lusso. Nonostante ciò, Jean Philippe Imparato, il boss del brand italiano, ha comunque precisato che i modelli attuali hanno ancora un brillante futuro davanti a sé.

Nuova ipotesi sull’aspetto della Nuova Alfa Romeo GTV che arriverà nei prossimi anni

“Non voglio abbandonare il mercato delle berline. È nel DNA di Alfa Romeo avere una berlina sportiva”, ha annunciato. In questo render che vi mostriamo, che per la prima volta è stato pubblicato da Autocar, le linee della carrozzeria ricordano il design di un veicolo del marchio con i quattro anelli. In essa notiamo, attraverso la lunghezza e le curve del veicolo, lo stile di un’Audi A5 Sportback. Una berlina dalle tendenze piuttosto sportive che potrebbe imporsi intorno ai 4,80 m di lunghezza.

La nuova Alfa Romeo GTV (Gran Turismo Veloce) potrebbe benissimo fare il suo ritorno nel formato di una berlina coupé a 4 porte, ma questa volta con una motorizzazione 100% elettrica. Essa arriverebbe come erede dell’attuale modello, la Giulia. Questa infatti è portata a trasformarsi per adattarsi a un segmento più familiare.

Questa futura Alfa Romeo GTV dovrebbe arrivare nel corso del 2025 ed essere quindi una delle prime vetture a utilizzare la nuova piattaforma STLA di Stellantis. Potrebbe quindi raggiungere gli 800 km di autonomia secondo i dati forniti dal gruppo e competere con la Mercedes EQS. Altre indiscrezioni menzionano anche un motore ibrido ricaricabile.

Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi. Quello che è sicuro è che la nuova Alfa Romeo GTV sarà uno dei modelli di punta nel futuro della casa automobilistica del Biscione con la quale il brand premium tenterà la scalata in mercati importanti quali Cina e Stati Uniti.

