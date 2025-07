Alfa Romeo: successo in Austria nel primo semestre 2025

Alfa Romeo si afferma con forza in Austria: con un aumento del 21,6% delle immatricolazioni di nuove auto, che hanno raggiunto quota 748 nel primo semestre del 2025, il marchio italiano conferma la sua posizione di alternativa più emozionante nel segmento premium. In un contesto di mercato difficile, lo storico marchio automobilistico italiano rimane fedele al suo DNA, distinguendosi per stile, sportività e prestazioni.

748 nuove immatricolazioni di auto nel primo semestre per Alfa Romeo in Austria

Grégory Hardouin, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, ha dichiarato: “Alfa Romeo è sinonimo di sportività, passione e stile italiano: lo si percepisce in ogni dettaglio. I nostri clienti non scelgono un’auto, scelgono uno stile di vita. Il successo della Junior dimostra che questo atteggiamento ispira e vince”.

Il best-seller indiscusso della prima metà dell’anno è la nuova Alfa Romeo Junior. Con una quota del 71 per cento sulle vendite totali, la cinque porte compatta e sportiva è il motore di crescita più importante e un’autentica affermazione dell’ingegneria italiana. La nuova Alfa Romeo Junior Veloce è disponibile per i test drive presso le concessionarie: una versione da 280 CV per chi non vuole solo guidare un’Alfa, ma anche viverla. Potenza, precisione e design nella loro forma più pura.

L’Alfa Romeo Junior è ora disponibile in quattro versioni: come veicolo elettrico, come ‘Ibrida’ con motore ibrido, come ‘Q4’ con trazione integrale e come veicolo elettrico ad alte prestazioni ‘Veloce’. L’ottimo risultato semestrale non è una coincidenza, ma piuttosto l’espressione di un marchio con una personalità forte. La casa milanese coniuga design, tecnologia e storia in un’esperienza di guida che non richiede alternative. Che si tratti di Junior, Tonale, Giulia o Stelvio, ogni Alfa è un’espressione di chi guida perché ama. Dunque ancora una buona notizia dall’Austria per la casa automobilistica del biscione che sta vivendo un buon 2025 a livello globale.