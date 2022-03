Nuova Fiat 500X: sarà questo il suo design?

Di una nuova Fiat 500X si parla ormai da diverso tempo. Del resto l’attuale versione è presente sul mercato dal 2014 e quindi nel giro di qualche anno l’arrivo di una nuova generazione sembra essere plausibile. Su come sarà questo modello si discute ormai da parecchio tempo. Questo anche grazie ad alcune anticipazioni che lo scorso anno ha dato su questo veicolo il boss di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Fiat 500X che dovrebbe arrivare nei prossimi anni

Alla domanda di come sarà una nuova Fiat 500X nelle scorse ore ha provato a dare una risposta il designer Theottle, il quale ha pubblicato un render in cui ipotizza quale sarà l’aspetto di questo modello quando finalmente farà capolino nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Il render prende spunto dalla nuova Fiat 500 per il design mentre per dimensioni e piattaforma è evidente una certa somiglianza con la Peugeot e-2008.

Infatti la nuova Fiat 500X molto probabilmente arriverà sul mercato solo in versione completamente elettrica vista la decisione di Fiat di elettrificare completamente la sua gamma nei prossimi anni. Ricordiamo anche che, a proposito di questo modello, Francois aveva dichiarato che molto probabilmente avrebbe visto aumentare leggermente le sue dimensioni, forse per differenziarsi maggiormente dal B-SUV che Fiat produrrà in Polonia. Il numero uno di Fiat ipotizzava una vettura che avrebbe sostituito 500L e 500X in un solo colpo.

Vedremo dunque, a proposito di questo atteso modello, quali novità arriveranno nei prossimi mesi. Di certo il suo arrivo non avverrà prima del 2025. Prima infatti Fiat ha intenzione di concentrare le sue forze sul nuovo B-SUV della famiglia Panda con design simile a quello della concept Centoventi che sarà svelato entro la fine del prossimo anno.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Panda: la futura generazione del celebre modello non sarà prodotta in Italia

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!