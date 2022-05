Jeep si considera premium e vuole migliorare l’esperienza del cliente

Sembra che sempre più case automobilistiche stiano spingendo i loro marchi verso l’alto. Ora anche Jeep sta cercando di riposizionare il suo marchio a livello globale come opzione più premium. Questo è ciò che ha detto a CarExpert.com Bill Hayes, vicepresidente senior per le vendite, il marketing e le operazioni regionali di Stellantis per l’India e la regione APAC. Jeep sta già compiendo mosse simili negli Stati Uniti introducendo il nuovo Wagoneer, arrivato senza il tradizionale badge Jeep. Questo con l’obiettivo di occupare un nuovo spazio premium per il marchio.

Jeep punta a diventare un marchio sempre più premium

La casa automobilistica americana sta lavorando per rendere le sue concessionarie più invitanti per i clienti, inoltre spingerà sempre di più verso modelli meglio equipaggiati ma più costosi. Sebbene si stia posizionando come un marchio più premium, tuttavia, mira ancora a continuare una recente tendenza di crescita delle vendite dopo diversi anni di declino.

“Non siamo un marchio a buon mercato. Siamo un marchio premium e ci stiamo spostando ancora più verso il premium”, ha affermato Billy Hayes, vicepresidente senior di Stellantis per l’India e la regione Asia Pacifico per le vendite, il marketing e le operazioni regionali.

Come il resto del settore, Jeep sta tracciando una rotta verso l’elettrificazione e questo sta portando i marchi a spingersi verso nuovi spazi premium e di lusso. La transizione non è economica e, con i clienti che continuano ad acquistare crossover e SUV, ha senso spingere verso l’alto quei prezzi e le esperienze di concessionaria. La nuova Wagoneer sarà un’ibrida entro il 2025 e il V8 non è più per i modelli ad alte prestazioni del marchio.

Nessuno sa cosa riserva il futuro, ma il settore sta cambiando rapidamente. Jeep sta cercando di adattarsi. Ovviamente questo può portare a qualche difficoltà a trattenere alcuni clienti non particolarmente attratti da queste novità. Di conseguenza migliorare l’esperienza del cliente diventa un modo per costruire e rafforzare il legame con i propri clienti.

“Stiamo lavorando con i nostri partner concessionari per assicurarci che le strutture siano corrette. Sono un luogo in cui i clienti Jeep vogliono venire in modo che siano adeguatamente supportati da noi e possano offrire quell’esperienza davvero premium”, ha affermato Hayes. “C’è stata una forte attenzione all’esperienza del cliente.”

