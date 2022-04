Jeep Wagoneer sarà il primo modello a ricevere il motore Hurricane

La stampa americana nelle scorse ore ha scoperto che Jeep ha pubblicato una modifica al manuale del proprietario sui suoi SUV Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Adesso il manuale avverte sulle unità dotate di un motore denominato “3.0L”, che la pompa di raffreddamento del turbocompressore potrebbe funzionare per un massimo di 20 minuti dopo lo spegnimento del motore ed elenca le specifiche di traino per tale macchina.

Adesso è sicuro: il nuovo motore Hurricane farà il suo debutto su Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer

Ciò non sarebbe sorprendente, tranne per il fatto che la Jeep Wagoneer e la Grand Wagoneer sono offerte oggi solo con un V8 da 5,7 litri da 392 cavalli e un V8 da 6,4 litri da 471 cavalli, rispettivamente. Non esiste un motore da 3,0 litri opzionale per questi modelli. Difficile non concludere che i nuovi manuali parlino dell’Hurricane, il nuovo motore biturbo da 3,0 litri a sei cilindri in linea annunciato da Stellantis la scorsa settimana, che metterebbe la Jeep Wagoneer e la Grand Wagoneer al primo posto per ricevere il nuovo motore.

Ciò ha senso alla luce della priorità che i produttori attribuiscono ora alle vendite di SUV e del fatto che i gemelli Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sono nuovi modelli che sono sbarcati sul mercato facendo il botto in termini di vendite nell’ultimo trimestre del 2021.

Secondo Stellantis, l’Hurricane può far parte di qualsiasi suo prodotto con motori ad installazione longitudinale, quindi è questione di tempo prima di iniziare a vederlo sotto il cofano di veicoli come il pickup Ram 1500, il fuoristrada Jeep Wrangler e forse nelle versioni di addio alle attuali generazioni del venerabile ma sempre emozionante Dodge Challenger e Charger, tra gli altri modelli.

