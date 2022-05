Jeep: sfonda in Nord America con SUV entry level e top di gamma

Jeep ha dato un grosso contributo al risultato ottenuto da Stellantis nel primo trimestre del 2022. Nonostante il calo delle vendite i ricavi del gruppo sono aumentati. In Nord America, la casa americana si sta facendo strada tra i clienti alla ricerca di crossover più piccoli con la rinnovata Compass. Si tratta dunque di un buon momento per questo modello che in passato ha lottato per competere all’interno di una fascia di mercato difficile.

Jeep spinge Stellantis in Nord America grazie ad entry level e top di gamma

Le vendite di Compass in America sono aumentate del 22 per cento nel primo trimestre, a 24.408 unità. Lo stesso è avvenuto anche in Canada, dove le vendite sono aumentate del 23 per cento a 2.048. Il progresso di Jeep tra i SUV entry level sta avvenendo in un momento in cui la gamma del brand si è arricchita con numerosi top di gamma.

Basti pensare al recente Grand Cherokee L a tre file e alla famiglia Wagoneer che ha aggiunto le varianti L a passo lungo proprio da poco. L’afflusso di prodotti ha aiutato la quota di mercato di Stellantis a salire all’11,7% in Nord America nel primo trimestre. Il CFO di Stellantis, Richard Palmer, ha dichiarato giovedì che Jeep continuerà a essere forte nella fascia alta del mercato dei SUV.

“Jeep continua ad essere molto forte con i suoi modelli di punta”, ha affermato Palmer. “Il fattore più difficile è sempre stato promuovere Jeep all’interno dei segmenti dei SUV più piccoli. Ma adesso stiamo davvero vedendo una crescita abbastanza buona anche per la Jeep Compass, che è stata rinnovata e sta funzionando abbastanza bene. Questo è proprio ciò di cui abbiamo bisogno per creare domanda e fedeltà al modello”. L’efficienza di Jeep ha aiutato Stellantis a incrementare le entrate in Nord America del 30 per cento nel primo trimestre, portandole a 21,7 miliardi di dollari.

Le spedizioni di auto nell’area sono aumentate del 6 per cento, cosa che Stellantis ha attribuito principalmente alla forte domanda di Grand Cherokee L, Wagoneer, Grand Wagoneer e Compass. “Credo che stiamo assistendo a una domanda costante e solida in Nord America”, ha affermato Palmer. Insomma sicuramente buone notizie per il marchio americano di Stellantis.

