Jeep Grand Cherokee L: importante premio per il maxi SUV

Good Housekeeping, in collaborazione con Car and Driver, ha nominato la nuovissima Jeep Grand Cherokee L come il miglior SUV full-size nell’ambito della sua competizione annuale Best Family Car. Il Good Housekeeping Institute (GHI) ha collaborato con Car and Driver per selezionare centinaia di nuovi veicoli e per identificare le migliori marche e modelli per il 2022.

L’iconica Jeep Grand Cherokee di quinta generazione, il SUV più premiato di sempre, è nota per le sue leggendarie capacità 4×4, la raffinatezza su strada superiore, lo stile premium e l’artigianalità dentro e fuori. Ora per il 2022, una gamma ampliata include un modello ibrido plug-in 4xe a due file e un modello Grand Cherokee L a tre file.

La Jeep Grand Cherokee L ha debuttato lo scorso anno per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti Jeep che chiedevano più spazio e funzionalità. Progettata per massimizzare il comfort generale dei passeggeri, la Grand Cherokee L offre una capacità della terza fila senza compromessi e un maggiore volume di carico con posti a sedere per un massimo di sette passeggeri.

Il passo ampliato del veicolo crea uno spazio interno generoso e offre ai passeggeri un ampio spazio per le gambe ai vertici della categoria nella seconda fila. La Grand Cherokee L all’avanguardia è progettata dentro e fuori per offrire capacità impareggiabili e una dinamica di guida composta.

I suoi rinomati sistemi 4×4 (Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II), le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain conferiscono alla Grand Cherokee L la leggendaria capacità 4×4 del marchio Jeep.

Con uno stile e un’artigianalità premium dentro e fuori, la Grand Cherokee L ha più di 110 funzioni di sicurezza e protezione avanzate, tra cui una quantità impressionante di caratteristiche di sicurezza standard, oltre ai sistemi di assistenza alla guida disponibili, vista surround a 360 gradi, rilevamento del conducente assonnato e notte telecamere di visione.

Le tecnologie leader del segmento includono uno schermo del passeggero anteriore da 10,25 pollici, un sistema di telecamere di monitoraggio dei sedili posteriori, display per l’intrattenimento dei sedili posteriori con Amazon Fire TV integrato e un sistema audio McIntosh premium da 19 altoparlanti e 950 watt disponibile. Anche l’intera gamma Jeep Grand Cherokee è equipaggiata con il pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5, con standard wireless Apple CarPlay e Android Auto.

