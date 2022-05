Jeep Gladiator debutterà presto in Brasile per ridefinire il segmento

60 anni fa venne Lanciato il Jeep Gladiator, che lasciò il segno nel segmento dei pick-up. Con personalità e forza che solo una Jeep può avere, ha ripetuto il successo aperto dall’iconica Willys, proponendo anche una versione militare derivata dal modello civile, l’opposto del percorso intrapreso dalla prima Jeep al mondo.

Tutta questa storia debutterà presto in Brasile, più moderno, capace e versatile che mai. Il nuovo Jeep Gladiator arriverà nel paese con tecnologie senza precedenti, maggiori capacità off-road nel segmento e l’esclusivo DNA avventuroso del marchio americano.

Jeep Gladiator: il nuovo pick-up americano arriverà presto nel mercato brasiliano

Jeep ridefinirà i limiti dell’avventura tra i pick-up in Brasile con tanta tecnologia, forza e soluzioni senza precedenti nel segmento, come le portiere e il tetto rimovibili e il parabrezza pieghevole per offrire un’incredibile esperienza all’aria aperta, in completa connessione con la natura. Altra novità è la fotocamera frontale off-road, che permetterà agli avventurieri di affrontar qualsiasi sfida a test alta, superando tutti gli ostacoli.

Un pick-up con molta versatilità per offrire agli amanti dell’avventura esperienze ancora più incredibili. Sentieri, contatto con la natura e varie possibilità, soprattutto con l’utilizzo del suo cassone e la sua capacità di traino per trasportare tutto il necessario per superar qualsiasi sfida!

Il Gladiator ripete gli attributi già affermati del marchio di Stellantis e aggiunge la versatilità di un pick-up per offrire ancora più possibilità di avventura ed essere il nuovo riferimento nel segmento 4×4.

In questo momento, in Italia, il Jeep Gladiator viene proposta esclusivamente nella versione Overland che propone di serie il massimo in termini di estetica, comfort e tecnologia. A bordo troviamo il sistema di infotainment Uconnect Radio con display touch da 8.4 pollici e navigatore, un quadro strumenti con schermo TFT a colori da 7 pollici, un impianto audio Alpine da 552W composto da nove altoparlanti, dei cerchi in lega bicolore da 18” e vari inserti esterni con finiture argentate. Si parte da 58.834 euro con la possibilità di scegliere fra nove colorazioni diverse.

L’iconico pick-up della casa automobilistica americana è in grado di offrire una pura esperienza di guida a cielo aperto. Le diverse combinazioni di parabrezza e tettuccio permettono di scegliere fra tre configurazioni: hard top a tre pannelli, soft top e senza tetto.

Oltre a questo, il cassone garantisce la massima versatilità. La configurazione del Gladiator presenta una doppia cabina e un cassone in acciaio da 1531 x 1442 mm, dotato di presa di corrente, illuminazione a LED e rivestimento protettivo. Inoltre, è disponibile il sistema Trail Rail che garantisce la massima praticità grazie ai sistemi di ancoraggio regolabili.

L’abitacolo del Jeep Gladiator propone il massimo comfort e spazi ottimizzati per garantire una maggiore praticità. Sia il volante che i sedili anteriori sono riscaldabili mentre gli interni sono totalmente lavabili. Inoltre, ci sono due capienti vani di carico: uno sotto al sedile posteriore e il secondo dietro allo schienale posteriore.

