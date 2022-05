Nuova Fiat Uno: potrebbe essere il nome per il futuro SUV

L’anno prossimo Fiat lancerà il primo di una nuova serie di nuove auto promesse dal CEO Olivier Francois nei mesi scorsi. Si tratterà di un B-SUV che sarà prodotto in Polonia e che potrebbe chiamarsi nuova Fiat Uno. L’indiscrezione è emersa nelle scorse ore anche se ovviamente deve ancora essere confermata. Quindi per il momento la notizia va presa per quello che è e cioè una semplice voce.

Il nome del futuro B-SUV sarà nuova Fiat Uno?

La nuova Fiat Uno o come comunque si chiamerà questo modello sarà realizzato su piattaforma CMP e arriverà sul mercato in versione completamente elettrica. Lo stile prenderà spunto dalla concept car Fiat Centoventi al pari di tutti gli altri membri della cosiddetta famiglia Panda a cui anche questo modello dovrebbe appartenere al pari di quello che sarà prodotto a Kragujevac in Serbia a partire dal 2024.

L’auto dunque avrà un rapporto qualità prezzo molto elevato dato che l’obiettivo di Fiat è quello di diventare una sorta di Tesla del popolo come confermato di recente dal suo numero uno Olivier Francois.

Sicuramente nei prossimi mesi arriveranno ulteriori dettagli su questo modello e finalmente sapremo se davvero questa auto sarà la nuova Uno o se alla fine Fiat deciderà di utilizzare un altro nome. Qualcuno ipotizza che per il B-SUV possa venire adottato il nome di nuova Fiat Panda mentre altri pensano che la supermini che sarà prodotta in Serbia prenderà questo nome. Ad ogni modo questi due modelli saranno fortemente imparentati tra loro e dal punto di vista del design e della tecnologia oltre che dei motori ciò sarà piuttosto evidente.

