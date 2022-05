Fiat Fastback: il nuovo SUV coupé avrà motore 1.3 e cambio AT6

Il secondo SUV di Fiat prodotto in Brasile, conosciuto internamente con il nome in codice Progetto 376, è praticamente pronto per essere consegnato all’area commerciale del brand torinese. I prototipi del presunto Fiat Fastback, che circolano per le strade brasiliane, sono già unità finali assemblate sulle normali linee di produzione che porteranno alla nascita del SUV coupé.

Ora, i media brasiliani hanno pubblicato nelle scorse ore alcune foto spia molto interessanti che ritraggono un nuovo prototipo completamente camuffato, equipaggiato da un motore turbo flex da 1.3 litri e abbinato a un cambio automatico a 6 marce.

Fiat Fastback: l’ultimo prototipo del SUV coupé conferma il motore turbo flex da 1.3 litri

Pur avendo la nuova piattaforma, purtroppo il muletto dispone di una carrozzeria con parti di vetture diverse. Esempi sono paraurti, fari anteriori e fanali posteriori che potrebbero non essere quelli attesi sul veicolo di serie. Tuttavia, nel complesso la carrozzeria è definitiva.

La penultima fase di sviluppo permette ai tecnici di Fiat di effettuare vari controlli, principalmente alla fase di assemblaggio in quanto avviene sulle normali linee di produzione e servono a valutare ogni possibile problema nella produzione in serie. L’ultima fase è costituita dalle unità di pre-serie e indica che la produzione è già partita. Queste auto vengono spesso utilizzate dal reparto marketing e dai media.

La mancanza di componenti sta pesando parecchio su tutte le case automobilistiche senza eccezioni, soprattutto per chi ha un nuovo prodotto da lanciare nel caso di Fiat con il presunto Fastback. Poiché non c’è prevedibilità nella consegna delle parti, c’è il rischio di svelare un prodotto e di non poterlo consegnare ai clienti finali. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui la casa automobilistica torinese sta ritardando l’arrivo del SUV coupé.

Tutti i propulsori attesi sotto il cofano

Ad ogni modo, a differenza del Fiat Pulse che ha motori aspirato da 1.3 litri e turbo flex da 1 litro, il Fiat Progetto 376 verrà proposto solo con un propulsore turbo. Nelle versioni entry-level, potrebbe avere il turbo flex 1.0 abbinato a un cambio CVT mentre quelle più costose dovrebbero essere equipaggiate da un turbo flex 1.3 abbinato a un tradizionale cambio automatico a 6 velocità.

Il tubo Flex da 1 litro proporrà gli stessi numeri di quello del Fiat Pulse, quindi 125 CV di potenza a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min con alimentazione tramite benzina. Usando l’etanolo, invece, la potenza aumenta a 130 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1700 g/min. In questo caso, il powertrain è abbinato a una trasmissione automatica CVT che simula 7 marce virtuali.

Già nelle versioni più costose e in quella Abarth, il presunto Fiat Fastback avrà il motore T270 da 1.3 litri con potenza di 180 CV a benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia sarà di 270 Nm in entrambi casi. Il motore sarà collegato solo a una trasmissione automatica a 6 velocità.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo SUV coupé seguirà il fratello Pulse, quindi avrà airbag laterali su tutte le versioni, oltre a controlli di trazione e stabilità e freni ABS con EBD. Le varianti più costose, inoltre, proporranno diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida come la frenata autonoma di emergenza.

Il Fastback avrà gli stessi parafanghi e cofano motore del Pulse, così come il profilo laterale. Tuttavia, le portiere posteriori dovrebbero avere lo stesso design di quelle proposte dalla Cronos. Nella parte posteriore, i fanali sono orizzontali e si estendono attraverso il cofano del bagagliaio. Su quest’ultimo è alloggiata la targa.

