Alfa Romeo: la futura gamma in base alle ultime novità

Alfa Romeo nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma forse anche più di quanto si era immaginato in un primo momento. In base alle ultime indiscrezioni di cui vi abbiamo parlato quest’oggi è probabile che lo storico marchio milanese nei prossimi anni possa finalmente diventare protagonista del segmento premium del mercato auto a livello globale, Cina e Stati Uniti compresi.

Alfa Romeo: ecco come dovrebbe essere composta la futura gamma

Il primo nuovo modello della gamma del Biscione lo conosciamo già. Si tratta di Alfa Romeo Tonale che debutterà sul mercato a breve e che già può essere preordinato nella versione di lancio “Edizione Speciale”. Questo modello è importante in quanto rappresenta una sorta di nuovo punto di riferimento stilistico per il marchio premium di Stellantis con alcune caratteristiche che ritroveremo anche nelle future auto del Biscione.

Il prossimo modello ad arrivare sarà il B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP a partire dalla fine del 2023. Questo modello sembra sempre più sicuro che si possa chiamare Alfa Romeo Brennero. Questa sarà la prima auto elettrica al 100 per cento della casa milanese. La prima grande novità relativa al Biscione riguarda il 2025. Infatti secondo le ultime indiscrezioni in quell’anno arriverà la nuova Alfa Romeo GTV.

Questa auto sostituirà nella gamma del Biscione la versione attuale di Giulia. Si tratterà di una berlina coupé dalle dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelle di Giulia. L’auto avrà un motore totalmente elettrico e sarà capace di raggiungere potenze di 700 cavalli nella versione top di gamma con autonomia di almeno 700 km.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo Giulia, questa con la futura generazione si trasformerà in una vera e propria Shooting Brake. Il suo arrivo potrebbe avvenire nel corso del 2026. Sempre quell’anno dovrebbe arrivare anche la nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio. Delle trasformazioni di questo modello per il momento si sa ben poco. Infine nel 2027 toccherà ad un SUV di segmento E che è stato ufficialmente confermato nelle scorse settimane dal CEO del Biscione Jean Philippe Imparato.

Questa dovrebbe essere l’ossatura principale della gamma di Alfa Romeo per i prossimi anni. Tuttavia sembra abbastanza probabile che questa gamma possa essere arricchita anche con la presenza di alcune auto sportive in edizione limitata.

Anche queste auto potrebbero arrivare sul mercato entro il 2027 o al massimo il 2028. Ci riferiamo in particolare alla Nuova Alfa Romeo 33 Stradale e alla nuova Duetto. Infine si era parlato anche di MiTo, ma rimaniamo del parere che sia abbastanza difficile l’arrivo di un’erede per questa auto in versione supermini a 5 porte elettrica. Però come sempre diciamo in questi casi, mai dire mai.

