Nuova Alfa Romeo GTV: ecco come sarà [RENDER]

Dal Regno Unito sono arrivate nuove indiscrezioni sul futuro di Alfa Romeo. Sembra sempre più sicuro che in futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione ci sarà una nuova Alfa Romeo GTV. A quanto pare, questa auto tornerà nelle vesti di coupé a quattro porte in stile Audi A5 Sportback. Inoltre l’auto sarà una sorta di sostituta dell’attuale Alfa Romeo Giulia che sempre secondo le stesse voci si trasformerà in una sorta di Shooting Brake.

Nuova Alfa Romeo GTV: potrebbe essere lei l’erede dell’attuale Giulia

Secondo gli inglesi la nuova Alfa Romeo GTV dunque sarà una sorta di rivale di Tesla Model 3. Sempre secondo quanto riporta Autocar, la GTV potrebbe anche essere venduta come ibrida plug-in con un motore a benzina. Imparato ha fornito alcuni indizi in più sull’auto che dunque potrebbe arrivare già nel 2025, dicendo che sarebbe stata la prima a beneficiare di una piattaforma della famiglia Stellantis nuovissima e all’avanguardia.

Denominata da Stellantis come STLA e offerta in quattro dimensioni, questa sarà caratterizzata dalla nuova architettura elettrica del gruppo, che include connettività dati 5G, intelligenza artificiale e sistemi avanzati di assistenza alla guida, come mostrato dal recente concetto Airflow del marchio statunitense Chrysler.

Insomma quella che si prospetta sarebbe una vera e propria rivoluzione per la gamma della casa automobilistica del Biscione che quindi avrebbe una Giulia completamente rivoluzionata e una nuova Alfa Romeo GTV che invece andrebbe ad occupare la posizione fin qui avuta dall’attuale Giulia ma nelle vesti di una berlina coupé molto più sportiva ma totalmente elettrica.

Già in passato si era parlato del ritorno della GTV ma si pensava che si trattasse del nome utilizzato per una futura auto sportiva in edizione limitata. Era stato lo stesso Imparato a citare il possibile ritorno di questa auto insieme a Duetto e 33 Stradale.

Vedremo se questi indiscrezioni nei prossimi mesi riceveranno ulteriori conferme da parte dei dirigenti della casa automobilistica milanese che si prepara a diventare brand premium globale di Stellantis con modelli capaci di fare bene anche in Cina e negli Stati Uniti.

