Abarth: partono nel weekend le due serie F4 con le Tatuus di seconda generazione

Sarà ancora una volta Abarth a spingere i campioni del futuro nei loro primi km su una monoposto. Anche nel 2022, i motori dello Scorpione saranno il cuore pulsante dei maggiori campionati di Formula 4.

Dopo sette stagioni di successi, a Spa-Francorchamps, la serie tedesca ADAC F4 darà il via alla nuova era della serie riservata ai giovanissimi piloti provenienti dal mondo dei kart. La seconda generazione di vetture Tatuus, dopo aver fatto il suo esordio della serie F4 UAE negli Emirati Arabi Uniti, scenderà in pista in Europa.

Abarth: le monoposto Tatuus di seconda generazione partiranno questo weekend

A spingere la F4-T421 sarà un motore Abarth T-Jet da 1.4 litri con potenza di 180 CV, derivato dal propulsore che continua a regalare emozioni sulla gamma 695. L’aumento di potenza da 160 a 180 CV è stato ottenuto con una nuova mappatura del powertrain e l’adozione di una rinnovata centralina elettronica. Nonostante un maggior peso delle monoposto, provviste di halo come da standard di sicurezza FIA, il rapporto peso/potenza è di 3,8 kg/kW.

La vera novità del 2022 sarà l’esordio per lo Scorpione anche oltremanica con la serie British F4 che, alla sua ottava stagione, scenderà in pista con telaio Tatuus, motore Abarth e gomme Pirelli, un pacchetto tutto made in Italy che ha fatto la fortuna della Formula 4 a livello globale. Nella serie ADAC 4 saranno 22 le monoposto che prenderanno parte al primo appuntamento stagionale sul circuito belga di Spa-Francorchamps.

Dove il trionfo di Ollie Bearman nel 2021, primo pilota capace di vincere sia la serie tedesca che quella italiana nella stessa stagione, sono diversi i pretendenti al titolo, a partire da Nikita Bedrin, campione rookie in carica, in forza al team PHM Racing.

Al via anche i piloti Ferrari Driver Academy Maya Weug, alla sua seconda stagione in Formula 4, e i rookie Rafael Camara e James Wharton. Dopo Spa-Francorchamps, il calendario della serie ADAC F4 farà tappa ad Hockenheim (14-15 maggio), Zandvoort (24-26 giugno), Nurburgring (5-7 agosto), Lausitzring (19-21 agosto) e Nurburgring (14-16 ottobre).

La British F4 userà per la prima volta le monoposto Tatuus con motore dello Scorpione

A 700 km di distanza, sul circuito di Donington Park, scatterà l’ottava stagione della British F4 che, per la prima volta, vedrà schierarsi in griglia di partenza le monoposto Tatuus motorizzate Abarth.

La serie britannica sarà così la quarta a livello europeo ad adottare il pacchetto telaio e motore made in Italy dopo la serie italiana, tedesca e spagnola. Sei i team presenti al primo appuntamento stagionale di una stagione che prevede 10 round e 30 gare complessive.

Il calendario della British F4, dopo il round inaugurale di Donington Park, continuerà sui circuiti di Brands Hatch (14-15 marchio), Thruxton (28-29 maggio), Oulton Park (11-12 giugno), Croft (25-26 giugno), Knockhill (30-31 luglio), Snetterton (13-14 agosto), Thruxton (27-28 agosto), Silverstone (24-25 settembre) e Brands Hatch (8-9 ottobre).

Nel frattempo, cresce l’attesa per la nona edizione dell’Italian F4 Championship che prenderà il via dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il fine settimana del 6-8 maggio. A poche settimane dal Gran Premio di Formula 1, sul circuito imolese sono attesi quasi 50 piloti e 15 team che, ancora una volta, eleggono la serie tricolore come punto di riferimento nel panorama motoristico internazionale.

La serie italiana promossa da ACI Sport, dopo Imola, affronterà le gare di Misano (2-5 giugno), Spa-Francorchamps (16-19 giugno), Vallelunga (30 giugno-3 luglio), Red Bull Ring (9-11 settembre), Monza (6-9 ottobre) e Mugello (20-23 ottobre).

