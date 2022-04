Peugeot: 3 importanti novità a giugno in Brasile

Peugeot vuole essere sempre più protagonista in Brasile. Dopo anni difficili l’effetto Stellantis inizia a farsi sentire e infatti le immatricolazioni della casa automobilistica del Leone sono in crescita in quel mercato. Nelle scorse ore nel corso di un’intervista rilasciata alla stampa brasiliana, Felipe Daemon, responsabile del marchio nel Paese, ha dichiarato che entro la fine del prossimo mese di giugno saranno rivelate tre importanti novità per il brand francese in Brasile.

3 novità importanti per Peugeot entro fine giugno in Brasile

La prima novità quasi certamente sarà l’introduzione di un nuovo motore nella gamma di Peugeot 208. Si tratta del 1.0 aspirato dalla famiglia Firefly, che già equipaggia le versioni entry-level di Fiat Argo. Si tratta di una notizia di cui già vi abbiamo parlato in precedenza e che ormai è stata confermata ufficialmente da più parti.

Le altre due novità devono essere ancora confermate. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni provenienti dal quel paese, la seconda novità dovrebbe riguardare l’introduzione di un nuovo veicolo commerciale leggero. Si dovrebbe trattare di Peugeot Partner Rapid ed essere la versione con logo del Leone di Fiat Fiorino.

Infine l’ultima novità che sarà svelata dalla casa automobilistica francese entro la fine del primo semestre del 2022 in Brasile dovrebbe essere il restyling di Peugeot 2008. Il SUV compatto infatti dovrebbe ricevere alcune lievi modifiche. Le modifiche si concentrerebbero sul frontale, con nuovi fari, paraurti e griglia.

Il SUV Peugeot 2008 segnerebbe anche il debutto del nuovo logo del marchio, che ancora non è presente nei modelli dell’azienda nel Paese. Il rinnovamento visivo sarà accompagnato dal lancio di serie speciali. Vedremo dunque in proposito cos’altro emergerà dal Brasile nelle prossime settimane.

Quello che è certo è che la casa francese insieme a Citroen intende crescere molto in quel continente per dare man forte a Fiat e Jeep che già sono molto forti in quell’area, contribuendo a rafforzare la leadership di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Peugeot: la casa automobilistica del Leone si conferma marchio preferito dai francesi

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!