Peugeot: si conferma marchio preferito dai francesi

Arrivano buone notizie per Peugeot dalla Francia. L’indice di misurazione BrandIndex dell’istituto di sondaggi YouGov ha emesso il suo verdetto. Come l’anno scorso, la casa automobilistica del Leone domina la classifica in termini di immagine tra i marchi di auto preferite dai francesi. Mercedes e Audi completano il podio.

Peugeot: per il secondo anno di fila si conferma marchio preferito dai francesi nel sondaggio di YouGov

Per il secondo anno consecutivo dunque Peugeot è stata eletta “casa automobilistica preferita” dai francesi, secondo questo sondaggio. Dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, l’Istituto YouGov ha condotto lo studio BrandIndex su 31 marchi automobilistici con un panel di 700 mila persone. Per svolgere il suo studio, YouGov ha interrogato il suo panel su diversi punti: immagine migliore in termini di qualità pura, rapporto qualità-prezzo, nonché soddisfazione degli utenti. Il risultato è lusinghiero per i costruttori francesi.

Dopo aver trionfato nel 2020 dunque Peugeot è in testa a questa classifica anche nel 2021. Da notare che anche le altre case francesi si sono ben comportate in quest sondaggio. Infatti anche Citroën è al sesto posto, con un punteggio di 20,5. Quanto alla Renault, è salita all’ottavo posto con un punteggio di 17,4. Un risultato che deve il suo punteggio a un certo attaccamento dei francesi ai propri marchi nazionali, e più precisamente al brand del Leone il cui successo con la 208 e la 3008 è innegabile.

Come vi abbiamo anticipato all’inizio di questo articolo, si sono ben comportati in questo sondaggio anche i costruttori tedeschi che in classifica si trovano subito dietro Peugeot. In seconda posizione troviamo infatti Mercedes davanti ad Audi. Da parte sua, la BMW è al 4° posto davanti alla Volkswagen. La top ten è completata da Toyota (7°), Ferrari (9°) e Ford (10°).

Una classifica che potrebbe sorprendere anche se va spiegata considerando diversi fattori. Che Peugeot sia il marchio preferito dai francesi non sorprende. Basta vedere le classifiche di vendite dove il marchio di Stellantis è nettamente il preferito dai francesi avendo superato anche Renault. Infine, va notato che gli intervistati hanno votato soggettivamente la propria auto personale piuttosto che un marchio che non utilizzano. Questo quindi ha finito per favorire la casa con più immatricolazioni nel paese.

