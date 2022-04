Peugeot 208 2023 riceverà prima il motore Firefly 1.0

La Peugeot 208 2023 riceverà soltanto novità meccaniche in seguito al debutto del nuovo restyling. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, inizialmente la 208 2023 sarà disponibile soltanto con il motore Firefly da 1 litro che sarà offerto nelle versioni Like e Style. Il debutto ufficiale della vettura è previsto a maggio, se ovviamente tutto andrà secondo i piani.

Oltre al motore Firefly 1.0, l’altra novità attesa sulla 208 è il nuovo sistema di infotainment che sarà praticamente lo stesso di quello visto sulla nuova Citroën C3. Il sistema sarà abbinato a un display touch orizzontale e supporterà Android Auto ed Apple CarPlay.

Peugeot 208 2023: sarà disponibile inizialmente solo con il Firefly da 1 litro

Per fare spazio in gamma alla 208 con Firefly 1.0, la casa del Leone non proporrà più la variante Like 1.6 con cambio manuale. Oltre al piccolo motore della gamma Firefly, il nuovo restyling del 208 sarà offerto con l’EC5 da 1.6 litri.

La nuova versione entry-level, che dovrebbe mantenere il nome Like, sarà la più basilare della line-up. Non avrà un aspetto molto spartano e disporrà di maniglie delle portiere e calotte degli specchietti televisori esterni non verniciati, dei cerchi in acciaio con coprimozzi e un impianto audio dotato solo di radio AM/FM con Bluetooth.

La versione top di gamma con motore Firefly da 1 litro si chiamerà Style. Tra le sue caratteristiche di serie troveremo cerchi in lega, fari a LED e maniglie delle portiere e calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria.

La Peugeot 208 2023 nelle versioni Like e Style avrà il propulsore della Fiat Argo. Riesce a sviluppare 71 CV di potenza a 6000 g/min e una coppia massima di 98 Nm a 3250 g/min usando la benzina. Con l’etanolo, invece, la potenza è di 75 CV a 6000 g/min e 105 Nm a 3250 g/min. In questo caso, il powertrain sarà abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti.

Sempre nel 2023, la nuova Peugeot 208 dovrebbe ricevere il Firefly da 1.3 litri con la possibilità di abbinarlo a trasmissioni manuale o CVT. Per quanto riguarda il turbo T200 da 1 litro, difficilmente debutterà quest’anno.

Si tratta di un’unità che, nel Fiat Pulse, riesce ad erogare 130 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico CVT. Sarà la prima Peugeot della storia in Brasile ad essere fornita con una trasmissione CVT.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!