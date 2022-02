Dodge Hornet: sarà così il SUV basato sul Tonale? [Render]

Sappiamo che Dodge ha in programma di ampliare la sua gamma di modelli che attualmente è costituita solo da Charger, Challenger e Durango. Nel corso di quest’anno, infatti, la casa automobilistica americana lancerà negli Stati Uniti il nuovo Dodge Hornet che praticamente sarà un Alfa Romeo Tonale ma con il logo Dodge.

Questo vuol dire che il nuovo Hornet verrà proposto anche in versione ibrida plug-in, capace di percorrere alcuni km (forse 80) in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni.

Dodge Hornet: Kleber Silva ipotizza in render il suo aspetto finale

Negli ultimi giorni abbiamo visto diversi progetti digitali dedicati al nuovo Tonale, fra cui le versioni spider, coupé, pick-up e addirittura GTA (Gran Turismo Alleggerita). Questa volta, il designer brasiliano Kleber Silva ha pubblicato su Behance un progetto digitale in cui immagina come potrebbe essere l’aspetto finale del Dodge Hornet 2023 partendo proprio dal secondo SUV del Biscione.

In particolare, Silva ha ipotizzato la versione SRT Hellcat in quanto sul parafango della ruota anteriore è presente il classico logo adottato su queste versioni. Lateralmente, invece, c’è la griglia utilizzata dalla casa automobilistica di Stellantis, con la scritta Dodge presente in basso a destra.

Rispetto all’Alfa Romeo Tonale, sono stati modificati inoltre i cerchi con coprimozzo Dodge al centro, la griglia inferiore e le prese d’aria laterali. Passando sul retro, il presunto Dodge Hornet SRT Hellcat immaginato da Kleber Silva presenta un portellone modificato con la scritta Dodge presente tra i nuovi gruppi ottici.

Visto che parliamo di un modello Hellcat, sotto il cofano di questo progetto digitale potrebbe esserci il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che nelle Charger e Challenger SRT Hellcat è capace di sviluppare 717 CV di potenza.

Tuttavia, una versione così potente potrebbe non avere molto senso, anche se la casa automobilistica di Arese starebbe lavorando sulla variante Quadrifoglio del Tonale che dovrebbe condividere il V6 biturbo da 2.9 litri di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in cui eroga 510 CV e 600 Nm. Magari, Dodge potrebbe pensare solo a una versione SRT con un Hemi V8 da 6.4 litri o 5.2 litri.

Ad ogni modo, la variante ibrida plug-in del nuovo Dodge Hornet potrebbe prendere in prestito il gruppo propulsore dal secondo Sport Utility Vehicle di Alfa Romeo che prevede un motore turbo benzina MultiAir da 1.3 litri appartenente alla famiglia Global Small Engine (GSE) che fornisce trazione alle ruote anteriori e un powertrain elettrico montato sul retro.

Il sistema prevede una batteria da 15,5 kWh e una potenza complessiva pari a 275 CV. Questa coppia, assieme alla trazione integrale Q4, permette al Tonale ibrido plug-in di impiegare 6,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e di percorrere fino a 80 km nel ciclo cittadino in modalità full electric senza produrre emissioni.