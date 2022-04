Nuova Opel Manta: c’è chi immagina così il suo aspetto [Render]

Opel sta intensificando il suo passaggio alla mobilità elettrica con l’obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2028. L’aggiornamento della gamma consente alla casa automobilistica di tornare al suo passato e reinventare modelli interessanti come veicoli elettrici, ed è esattamente ciò che la casa tedesca intende fare con la nuova Opel Manta. Il modello è già stato confermato e presentato nello sketch ufficiale, ma alcuni designer hanno creato un rendering più realistico della riproposta coupé Opel Manta.

Nuova Opel Manta: un render apparso sul web nelle scorse ore prova ad immaginare quello che sarà il suo design

Secondo le informazioni ufficiali, la nuova Opel Manta completamente elettrica arriverà entro la metà del decennio e non avrà nulla a che fare con il concept Manta GSe Elektromod del 2021, che era rigorosamente una tantum, basato su una classica coupé a due porte della anni ’70 Si tratterà invece di un modello completamente nuovo basato sulla piattaforma Stellantis pensata per i veicoli elettrici.

Uwe Hochgeschutz, CEO di Opel, ha descritto la nuova Opel Manta come un'”auto molto emozionante” che offrirà una rapida accelerazione grazie a un propulsore elettrico e si concentrerà sul piacere di guida rimanendo fedele all’originale in questo senso. Tuttavia, Hochgeshurtz ha anche affermato che la nuova Manta sarà “una nuova interpretazione eccitante e sorprendentemente spaziosa”, accennando allo stile della carrozzeria del crossover a cinque porte.

Questa ipotesi realizzata da Jean Francois Hubert/SB-Medien per CarScoops incorpora l’ultimo linguaggio di design di Opel in un elegante crossover con una linea del tetto in stile coupé. L’immagine mostra la novità con una griglia e fari neri, una verniciatura bicolore con cofano e tetto neri, nonché una linea centrale prominente sul cofano e grafica a LED.

A causa della sua elevata maneggevolezza, è probabile che la Manta condivida alcune caratteristiche con l’imminente Opel Astra Cross, con piastre paramotore in alluminio e sottile rivestimento in plastica su tutto il corpo. Tuttavia, avrà ruote più grandi, una posizione più ampia e una linea del tetto fortemente inclinata rispetto alla station wagon, dandole un aspetto raffinato. Come tocco finale, la Manta dovrebbe avere l’emblema della razza cromata sul profilo come riferimento all’originale.

