Opel Manta GSe ElektroMOD vince il Grand Prix du Festival

Alla 37ª edizione del Festival Internazionale dell’Automobile (Festival Automobile International), i 12 esperti dei settori motorsport, architettura, moda, design, cultura e media hanno premiato la Opel Manta GSe ElektroMOD con il Grand Prix du Festival come reinterpretazione di successo dei modelli del passato.

I giudici hanno dichiarato che, quando anche i conducenti di un grande SUV o di un modello lussuoso si fermano e lanciano sguardi di ammirazione a un neoclassico unico, allora la Manta GSe ElektroMOD ha raggiunto il suo obiettivo.

Opel Manta GSe ElektroMOD: il restomod elettrico è stato premiato al Festival Automobile International 2022

Si tratta di un vero e proprio eye-catcher, un’Icona di stile in un outfit completamente nuovo e innovativo. Questo premio testimonia che il restomod a zero emissioni non è solo un’auto che è stata semplicemente riportata in vita.

È una leggenda che è stata adattata al futuro degli appassionati di auto di Rüsselsheim con grande attenzione ai dettagli. È considerata una vettura audace, pura e straordinariamente diversa. La Manta 100% elettrica è sportiva come una vera Opel GSe e mostra con orgoglio le sue ambizioni nel suo nome: ElektroMOD.

Modesta per cambiamento, per modifiche tecniche e stilistiche, nonché per uno stile di vita sostenibile e moderno. È un’auto che suscita emozioni e fa girare la testa con il suo Giallo Neon e il cofano nero a contrasto, oltre a diverse caratteristiche stravaganti come l’Opel Pixel-Vizor.

Non c’è traccia del passato nemmeno nell’abitacolo, che dispone della più recente tecnologia digitale sviluppata dalla casa automobilistica tedesca. I classici strumenti rotondi sono storia. Invece, il guidatore ora ha a disposizione un Pure Panel con due ampi display integrati. L’Opel Manta GSe ElektroMOD combina la grande tradizione del Blitz con l’impegno di oggi per una mobilità senza emissioni e per un futuro molto desiderabile e sostenibile.

Un concetto che ispira ed emoziona, come ha fatto al Festival Automobile International. Il famoso evento si è svolto per la 37ª volta nel 2022 a Parigi e onora i progetti automobilistici più belli, di maggior successo e più lungimiranti dell’anno.

Ricordiamo che questo restomod elettrico è stato concepito partendo da una Opel Manta arancione con tetto nero presente nella collezione di Opel Classic. Nel complesso era un’auto in buone condizioni, ma non era stata ancora restaurata. Il destino ha voluto che venisse trasformata in una base di partenza per un progetto davvero interessante.

L’idea di base è venuta dagli specialisti che si occupano della collezione delle vecchie Opel. Il team ha deciso di dare nuova vita alla Manta sfruttando la propulsione elettrica che ha permesso di aggiungere molta coppia sull’asse posteriore e un’accelerazione fulminea, il tutto in completa tranquillità.

Sebbene all’inizio fosse ancora solo un frutto della mente dei suoi creatori, l’Opel Manta GSe ElektroMOD si è trasformata in un’auto elettrica e a zero emissioni, ma senza abbandonare il suo storico design.