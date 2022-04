Fiat 500X MY 2022: tutte le novità del restyling

Un nome, una garanzia. Nella strategia commerciale del Lingotto, la Fiat 500X occupa una posizione privilegiata. Il connubio di estetica, personalità e spirito avventuriero è in grado di soddisfare un vasto bacino di pubblico. Che nel modello riconosce carattere da vendere, unico nel bene e nel male. Può piacere o non piacere, ma senz’altro una reazione la suscita e in un mercato dove spesso l’omologazione ha il sopravvento (nel timore di commettere un passo falso) è già una qualità ragguardevole.

Fiat 500X: estetica e dimensioni

Il Model Year 2022 della Fiat 500X ha il compito di mantenere il forte appeal commerciale, attraverso delle novità ma anche delle conferme in linea con i moderni canoni degli automobilisti. Per l’anno in corso la Casa del gruppo italo francese Stellantis ha in serbo un crossover attentamente analizzato sul piano estetico. Le linee e le forme richiamano la 500, senza però mai rappresentarne una copia sbiadita. Con l’ultimo restyling la vettura sfoggia un frontale inedito, un disegno dei paraurti riconoscibile e riviste prese d’aria. Degli accorgimenti necessari a conservare il legame con il veicolo “madre”, la 500 appunto.

Come già scritto, l’operazione rinnovamento prevede un ritocco all’anteriore della Fiat 500X. E subito ce ne si accorge. Pure un occhio poco allenato noterà l’innovazione apportata dal team adibito allo stile. Non è esagerato se lo definiamo la principale differenza in confronto al recente passato. Tuttavia, il lavoro è andato oltre, mediante dei lievi ritocchi nella zona posteriore con la presenza del nuovo emblema “FIAT” e il portellone modificato. Lungo 4.269 mm, largo 1.796 mm e alto 1.603 mm, l’esemplare dispone di una soddisfacente capienza del vano bagagli, da un minimo di 350 litri, avendo i sedili collocati nella configurazione standard, dunque con gli schienali alti, a un massimo di 1.000 litri, una volta reclinato il divanetto posteriore.

Allestimenti

La nuova Fiat 500X Model Year 2022 viene immessa in commercio negli equipaggiamenti Cult, Club, Cross e Sport. Un ventaglio di opzioni piuttosto ampio e variegato, destinato a fare la gioia di chi desidera recarsi in un “ristorante” pieno di portate allettanti. Le versioni in programma sono la hatchback e la DolceVita con tetto soft top.

Interni

Evolversi è l’unica via per mantenere l’appeal agli occhi della clientela, alla perenne ricerca di migliorie. Partendo da questa ovvia constatazione, la Fiat 500X ha ricevuto una bella iniezione di modernità. Adesso appare maggiormente curata, con una qualità costruttiva di livello superiore. Inoltre, le plastiche più morbide, nelle parti con cui entrano direttamente a contatto tanto il conducente quanto gli altri passeggeri a bordo, guadagnano in morbidezza. Nel kit di prima fascia si segnalano, oltretutto, i sedili con inserti in pelle e un quadro strumenti con display centrale TFT da 3,5 pollici.

A proposito del versante hi tech, bolle parecchio in pentola. Il sistema di infotainment Uconnect HD Live da 7’’, più grande in confronto alla precedente generazione, merita un plauso. Così come lo merita la compatibilità dello stesso con Android Auto ed Apple CarPlay. Il TomTom 3D è un punto di riferimento, prezioso nel momento di affrontare luoghi inesplorati e strade mai percorse. Mentre per trovare ogni volta parcheggio e facilitare le manovre di uscita, la retrocamera dà una grossa mano. In relazione al pacchetto ordinato vi sono poi pure i veri e propri sensori di parcheggio (sia anteriori che posteriori), l’accensione tramite il pulsante di Start& Stop, il freno di stazionamento elettrico, il climatizzatore bi-zone e due prese USB.

ADAS

Finora abbiamo appena accennato alle soluzioni ausiliarie alla guida. Vediamo, dunque, di entrare maggiormente nel dettaglio e di scoprire le meraviglie messe a disposizione dal modello. Che, ve lo anticipiamo, è un puro concentrato di soluzioni sofisticate. Partiamo dall’assortimento di serie, comprensivo di: Lane Assist (ovvero il mantenimento automatico della corsia); Speed Advisor (utile a mantenere una velocità di crociera rispettosa delle limitazioni stradali); Traffic Sign Recognition (che legge i limiti di velocità). Se ciò non è sufficiente, basta aggiungere un extra alla spesa per assicurarsi in optional l’Autonomous Emergy Brake (cioè la frenata assistita), il Blind Spot Alert (che assiste nel momento di cambiare cor5sia) e il Safety Distance Manager (ovvero il cruise control adattivo).

Motori

Per la Fiat 500X, la risposta del gruppo Stellantis alla incessante richiesta di un crossover tecnicamente valido, assistiamo già ad alcuni frutti del processo di elettrificazione. Oltre ai propulsori benzina e diesel, il listino comprende una motorizzazione ibrida. L’ennesimo step in avanti compiuto dal Lingotto nel processo di transizione energetica è l’unità 1.5 GSE T4, capace di sviluppare complessivamente 130 cavalli, abbinata a un motore elettrico da 48V, che genera 15 kW, e a un motorino di avviamento a cinghia da 12V. Ne deriva un’esperienza di guida potente e, al tempo stesso, silenziosa. In combinazione con la nuova trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti, si traduce in un viaggio fluido, in emissioni contenute (ridotte di 14 g/km) e consumi diminuiti del 10 per cento.

Se parliamo dei propulsori a benzina, qui troviamo il FireFly, il turbo 1.0L GSE T3 da 120 cavalli, conforme alle normative Euro E6D-Final. Relativamente ai turbodiesel, sono due le opzioni: il 1.3 MultiJet che eroga 95 cavalli e il più grande e performante 1.6 da 130 cavalli.

Fiat 500X: listino prezzi

Infine, soffermiamoci sui prezzi della Fiat 500X. Per portarsene a casa una bisognerà stanziare una cifra di almeno 29.500 euro (per l’allestimento Club). Il costo si assesta a quota 36.800 euro per la declinazione semi-decapottabile (yacht). Se la scelta ricade sul motore a benzina, il prezzo si abbasserà a 22.600 euro mentre il diesel parte da 27.900 euro.

