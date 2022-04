Nuova Fiat Punto: il suo ritorno avrebbe del clamoroso

Nuova Fiat Punto è sicuramente una delle auto di cui si parla maggiormente quando vengono in mente le future vetture che caratterizzeranno la gamma della principale casa automobilistica italiana nei prossimi anni. Questa del resto è un’auto che ancora oggi continua ad avere numerosi estimatori nel nostro paese, nonostante ormai sia uscita di scena da parecchio tempo. La precedente versione infatti è stata prodotta fino all’estate del 2018.

Nuova Fiat Punto: è lei l’auto che serve nella gamma della casa italiana?

Sono in tanti a pensare che una nuova Fiat Punto possa essere l’auto che manca nella gamma della casa italiana per far fare al brand di Stellantis un ulteriore salto di qualità all’interno del settore automobilistico in Europa. Purtroppo al momento l’arrivo di questa auto sembra essere molto difficile.

Il capo globale di Fiat, Olivier Francois, ha confermato che nei prossimi anni arriverà in effetti una supermini nel segmento B del mercato ma purtroppo non si tratterà di una nuova Fiat Punto.

L’auto che prenderà il posto del mitico modello dovrebbe infatti essere una sorta di versione allungata di Fiat Panda. La vettura arriverebbe sul mercato forse già nel 2024 in versione completamente elettrica e lo stile sarebbe quello della concept Fiat Centoventi. Insomma nulla di buono per chi si aspettava una vettura che riprendesse nel design e nelle caratteristiche l’ultima Punto.

Rimane la speranza che in futuro Stellantis possa cambiare idea e riportare sul mercato una nuova Fiat Punto. Del resto le risorse ci sono. Con Stellantis non ci sono più problemi a produrre un’auto. Basta che ci sia la volontà, che però purtroppo, per quanto riguarda questo modello, al momento sembra mancare.

