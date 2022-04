Fiat Strada in testa in Brasile nella prima metà di aprile

Fiat Strada continua a dominare in Brasile. Il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana dopo aver dominato nel primo trimestre del 2022 è primo anche nella prima metà di aprile. In totale il veicolo di Fiat ha ottenuto 4.303 immatricolazioni.

La Hyundai HB20 è leader tra le auto con 4.135 unità vendute. Tra le automobili, Fiat Mobi è al secondo posto con 4.135 unità vendute. Chevrolet Onix ha venduto 3.045 unità, conquistando la terza posizione provvisoria.

Fiat Strada: il pickup compatto continua a dominare in Brasile

Fiat Pulse compare al quarto posto ed è il SUV più venduto nel parziale di aprile con 2.546 immatricolazioni. Il quinti posto è di Chevrolet Tracker con 2.490 unità. Sesta tra le auto, la Fiat Argo ha venduto 2.490 unità.

Fiat Strada è leader nella classifica generale e anche tra i veicoli commerciali leggeri. Toro è provvisoriamente vice-leader con 2.223 unità consegnate. Insomma sicuramente belle notizie per Fiat dal Brasile che si conferma mercato importante per la principale casa automobilistica italiana.

Ricordiamo che Fiat Strada già nel 2021 era stata l’auto più venduta in Brasile in assoluto. Continuando così le cose nel 2022 è probabile che il modello di Fiat confermerà la sua supremazia. La principale casa automobilistica italiana inoltre si conferma come marchio con più immatricolazioni nel paese sia nella prima metà di aprile che in tutto il 2022.

Ecco le prime 10 auto più vendute in Brasile:

Hyundai HB20 – 4.135

Fiat Mobi – 3045

Chevrolet Onix – 2.651

Fiat Pulse – 2.546

Chevrolet Tracker – 2490

Fiat Argo – 2490

Volkswagen T-Cross – 2.332

Chevrolet Onix Plus – 2205

Jeep Compass – 2.187

Hyundai Creta – 2.171

E i primi 10 veicoli commerciali:

Fiat Strada – 4303

Fiat Toro – 2.223

Toyota Hilux – 2.181

Chevrolet S10 – 1.283

Ford Ranger – 604

Fiat Fiorino – 510

Renault Master – 484

Mitsubishi L200 – 468

Nissan Frontiera – 172

IVECO Daily 35-150 – 155

Ti potrebbe interessare: Fiat: tra un paio di mesi si conoscerà il futuro dello stabilimento che la casa italiana gestisce in Serbia a Kragujevac

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!