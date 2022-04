Fiat Pulse: aumentano i prezzi in Brasile ad aprile

Il Fiat Pulse, il nuovo SUV compatto dello storico marchio torinese, è diventato più costoso ad aprile in Brasile. In particolare, Fiat ha aumentato i prezzi fino a 4044 R$ (783 euro). La versione Drive con il motore Firefly da 1.3 litri è passata da 86.056 R$ (16.664 euro) a 89.990 R$ (17.426 euro), quindi un aumento di 3934 R$ (761 euro).

La versione con cambio CVT dello stesso modello è passata da 94.800 4R$ (18.357 euro) a 98.290 R$ (19.033 euro), con un aumento di 3486 R$ (675 euro). Ricordiamo che questo propulsore è un quattro cilindri e sviluppava 98 CV di potenza e 129 Nm di coppia massima con alimentazione tramite benzina e 107 CV e 134 Nm usando l’etanolo. È disponibile sia con cambio manuale a 5 rapporti che con quello CVT con modalità Sport.

Fiat Pulse: il SUV compatto riceve un aumento dei prezzi in Brasile ad aprile

La versione Drive è disponibile anche con il tre cilindri turbo ad iniezione diretta da 1 litro che sviluppa 125 CV a benzina e 130 CV ad etanolo, entrambi con 200 Nm di coppia. Tuttavia, questa variante è disponibile soltanto con il cambio CVT a 7 rapporti con la modalità Sport.

Il prezzo di questa versione Drive del Fiat Pulse è passato da 103.446 R$ (20.031 euro) a 107.490 R$ (20.814 euro), quindi un aumento di 4044 R$. La variante Audace è passata da 110.969 R$ (21.488 euro) a 113.990 R$ (22.073 euro) mentre quella Impetus da 121.605 R$ (23.548 euro) a 125.590 R$ (24.319 euro), dunque un aumento rispettivo di 3021 R$ (584 euro) e 3985 R$ (771 euro).

Con questi nuovi aumenti, il Fiat Pulse si sta allontanando dal segmento dei modelli con prezzi inferiori ai 100.000 R$ (19.364 euro), anche se propone due versioni economiche nella sua gamma. Con 4,09 metri di lunghezza e 2,53 metri di passo, il Pulse è l’ottava vettura più venduta in Brasile nel 2022 e il settimo SUV più immatricolato nel primo trimestre di quest’anno. Vanta un vano bagagli con capacità di 370 litri e uno spazio interno simile a quello proposto dalla Argo, con la quale condivide diverse caratteristiche.

Tra le dotazioni di serie proposte dal nuovo Fiat Pulse abbiamo supporto Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, caricatore wireless per smartphone compatibili, retrocamera, Internet 4G + Wi-Fi per connettere fino a otto dispositivi, sistema di infotainment con display da 8.4 o 10.1 pollici, avviso collisione, frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni, avviso cambio corsia, fari a LED e sistema Connect Me con servizi online.

Ecco i prezzi nel dettaglio:

Pulse Drive 1.3 Flex MT 2022: R$ 89.990 (anziché R$ 86.056)

Pulse Drive 1.3 Flex AT 2022: R$ 98.290 (anziché R$ 94.804)

Pulse Drive Turbo 200 AT 2022: R$ 107.490 (anziché R$ 103.446)

Pulse Audace Turbo 200 AT 2022: R$ 113.990 (anziché R$ 110.969)

Pulse Impetus Turbo 200 AT 2022: R$ 125.590 (anziché R$ 121.605)

