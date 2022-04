Abarth: in Brasile ci saranno anche auto importate

Nelle scorse settimane vi abbiamo scritto di Abarth Pulse prima auto prodotta e sviluppata dalla casa automobilistica dello scorpione in Brasile. Questo però non sarà l’unico modello che farà parte della gamma della casa italiana in quell’importante mercato. Infatti il marchio sportivo del gruppo Stellantis non si fermerà solo alle auto prodotte in Brasile e avrà anche modelli importati. Lo rivela Herlander Zola, direttore del marchio Fiat nel corso di un’intervista concessa alla stampa brasiliana.

In Brasile in futuro Abarth venderà anche auto importante, lo ha detto Herlander Zola

“Abbiamo lavorato affinché le Abarth lanciate all’estero potessero arrivare qui in Brasile velocemente. Abbiamo progetti per queste vetture importate e anche versioni che si stanno sviluppando in Europa” , rivela Zola.

Il dirigente del gruppo Stellantis tuttavia non è entrato nei dettagli di quali modelli importati verranno venduti in Brasile. Ad eccezione dei nuovi prodotti che verranno comunque presentati in Europa, il marchio attualmente ha in gamma solo varianti dell’attuale generazione della city car Fiat 500, con 165 CV o 180 CV di potenza e sempre con il noto motore quattro cilindri 1.4 T-Jet. Fiat 124 Spider Abarth invece è stata interrotta nel 2021.

Abarth tornerà in Brasile nell’ultimo trimestre del 2022 con una versione ad alte prestazioni del SUV compatto Fiat Pulse. Il modello della casa automobilistica dello Scorpione sarà equipaggiato con il motore 1.3 turbo che già viene utilizzato nel pickup Toro, oltre a Jeep Renegade, Compass e Commander con ben 185 CV.

La Pulse Abarth sarà ribassata e avrà speciali sospensioni, rispetto alle versioni regolari del SUV compatto. Tuttavia, nessuna informazione tecnica è stata rilasciata dal produttore. Il secondo modello made in Brasile prodotto da Abarth sarà la versione dello scorpione di Fiat Fastback, il SUV coupé che la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di presentare in Brasile entro fine anno. Vedremo dunque cos’altro emergerà prossimamente.

Ti potrebbe interessare: Abarth 500 Elettrica: avvistato un prototipo del primo EV [FOTO SPIA]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!