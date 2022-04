Abarth 500 Elettrica: avvistato un prototipo del primo EV [FOTO SPIA]

Abarth sarà uno dei prossimi brand di Stellantis a diventare 100% elettrico. In questo momento, la casa automobilistica torinese sta lavorando allo sviluppo della sua prima auto completamente elettrica che dovrebbe chiamarsi Abarth 500 Elettrica e derivare direttamente dalla nuova Fiat 500 Elettrica.

Nelle ultime settimane sono emerse diverse informazioni che hanno rivelato i primi dettagli sulla roadmap dello Scorpione, che porteranno al debutto del primo EV. Ora, grazie ad alcune foto scattate da Cento Ottani, pubblicate su Instagram da ROAD Car, abbiamo la possibilità di scoprire i primi dettagli della presunta 500 Elettrica di Abarth attraverso un prototipo senza camuffamento avvistato in un parcheggio di Torino. Questi scatti confermano che lo sviluppo è già iniziato.

Abarth 500 Elettrica: primo avvistamento della sportiva elettrica

Oltre al tipo di carrozzeria, possiamo vedere i cerchi in lega da 17” presi in prestito dall’Alfa Romeo Mito e avvolti in pneumatici Continental e la colorazione blu. Purtroppo, le immagini non mostrano la parte frontale della vettura, ma prevediamo un aspetto più sportivo, oltre a nuove minigonne laterali, spoiler posteriore, paraurti posteriore più aggressivo e dei cerchi dal design unico.

Olivier François, CEO di Fiat, ha dichiarato in precedenza che non è molto difficile realizzare una versione Abarth della nuova 500 e inoltre il sound, che emanerà la prima Abarth elettrica, sarà molto interessante.

Sarà disponibile una funzione per riprodurre virtualmente il sound tipico del brand o semplicemente usarla silenziosamente. Inoltre, François ha confermato l’inizio dello sviluppo e alla fine arriverà sul mercato un prodotto relativamente veloce. L’arrivo nelle concessionarie europee della nuova Abarth 500e è previsto nel corso del 2023.

Considerando che per il momento non è stato ancora avvistato un prototipo con la configurazione definitiva, è chiaro che lo sviluppo si trova ancora in una fase iniziale. Tuttavia, trattandosi di una versione di un modello già esistente e non di un veicolo progettato da zero, non ci vorrà molto prima di concludere tutti i test.

Autocar ha ipotizzato un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai 7 secondi e una velocità massima superiore ai 160 km/h. Per confronto, l’attuale Abarth 595 Competizione vanta un motore turbo T-Jet da 1.4 litri che permette un tempo di scatto di soli 6,7 secondi mentre la Fiat 500 Elettrica standard dispone di un motore elettrico da 118 CV (87 kW) e 220 Nm e una batteria da 42 kWh che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi.

Infine, oltre all’Abarth 500 Elettrica (o Abarth 595 Elettrica), il marchio dello Scorpione dovrebbe presentare altri due EV poco dopo.

