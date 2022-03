Pulse Abarth: confermato ufficialmente il SUV ad alte prestazioni [Foto]

Fiat ha approfittato della vetrina del Big Brother Brasil (BBB – Grande Fratello Brasile) e domenica 13 marzo ha presentato il marchio Abarth all’intero grande paese sudamericano.

Lo Scorpione torna così in Brasile nell’accattivante forma di SUV con sei caratteristiche uniche legate al marchio: performance, tecnologia e innovazione in vetture tailor made con uno sterzo provocatorio per una Legion of Lovers, responsabile della costruzione della loro eredità.

Pulse Abarth: pubblicate le prime immagini ufficiali del SUV ad alte prestazioni

Herlander Zola, senior vicepresidente di Fiat Sud America, ha dichiarato che la progettazione è finalizzata all’implementazione del marchio Abarth, non solo al lancio di un nuovo prodotto. Abarth è sportiva nella sua essenza, è emozionante e provocatoria. È questa combinazione che genererà valore sia per lo Scorpione che per la stessa Fiat.

Sviluppato in Brasile e con produzione nazionale, il primo prodotto sarà il Pulse Abarth, che arriverà nel mercato brasiliano nell’ultimo trimestre dell’anno. Con esso verranno lanciate una serie di iniziative per avviare il brand nel paese.

Zola ha evidenziato che, da oggi, andrà online la piattaforma digitale creata per avvicinarsi ai clienti appassionati di performance. Iscrivendosi, si inizieranno a ricevere informazioni esclusive sul marchio e sul Pulse Abarth nei prossimi mesi, fino al debutto ufficiale.

Un altro provvedimento riguarda la rete di concessionarie Fiat che avrà negozi specializzati nella vendita di Abarth, con un’identità visiva unica e che disporrà di venditori appositamente formati per offrire un servizio dedicato.

Lo Scorpione non è nuovo nel mercato brasiliano

La storia di Abarth è strettamente legata alle competizioni e ciò si vede anche in Brasile che quest’anno ospiterà la Formula 4, con monoposto equipaggiate da motori Abarth. Herlander Zola ha dichiarato che è un privilegio partecipare a questo momento di Abarth, che sicuramente regalerà esperienze straordinarie ai suoi clienti e a tutti gli appassionati di velocità e sportività.

La casa automobilistica torinese ha già venduto due modelli in Brasile. Nel 2002 è stata lanciata la Stilo. La versione più potente della hatch aveva un motore a cinque cilindri da 2.4 litri capace di sviluppare 167 CV di potenza e 223 Nm di coppia massima. La sua velocità massima era di 212 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avveniva in 8,4 secondi.

Nel 2014 ha debuttato la Fiat 500 Abarth che impiegava 6,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. La compatta era equipaggiata dal motore turbo MultiAir 16V da 1.4 litri con potenza di 167 CV e 225 Nm.

Il design era caratterizzato da sei elementi unici sparsi sulla carrozzeria e negli interni, con linee e contorni esclusivi. In aggiunta, aveva un doppio terminale di scarico, dei fari esclusivi, dei cerchi in lega da 16”, delle strisce in rosso, bianco e nero sul profilo laterale e delle calotte degli specchietti retrovisori esterni nello stesso colore delle strisce.

