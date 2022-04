Chrysler Airflow Graphite Concept svelata al Salone di New York

Nelle scorse ore il gruppo Stellantis ha svelato al Salone dell’auto di New York 2022 la nuova Chrysler Airflow Graphite Concept. Si tratta di una versione del prototipo con un esterno Galaxy Black con accenti Cyprus Copper “dentro e fuori” per mostrare una “nuova personalità elegante e raffinata”, ha affermato la società in un comunicato stampa.

A New York svelato Chrysler Airflow Graphite Concept

Non è ancora chiaro quanto questo modello, che presenta un tetto panoramico, sarà vicino nel design al primo modello Chrysler completamente elettrico, ma la società sta chiaramente proponendo l’Airflow come la direzione futura del marchio. Il veicolo, che è stato definito “più di un puro concetto” e ha suscitato paragoni con la Ford Mustang Mach-E e la Tesla Model Y, era stato presentato con un esterno bianco al CES di gennaio.

Sebbene questa Chrysler Airflow Graphite Concept sia esteticamente rielaborata, il centro dell’attenzione rimane il concept nel suo insieme. L’Airflow Concept arriva in un momento molto opportuno per il marchio Chrysler, che molti pensavano sarebbe morto. Con l’arrivo dell’Airflow, il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha annunciato che stava considerando grandi progetti per Chrysler e ha detto che non aveva intenzione di lasciare morire questo glorioso marchio.

Questo concetto, il cui punto centrale è l’aerodinamica, punta a un’autonomia compresa tra 563 e 643 chilometri a piena carica. Non sappiamo ancora la dimensione della batteria, ma sappiamo che questo SUV offrirà la trazione integrale, che sarà dotato di un motore all’anteriore e uno al posteriore e che una potenza combinata di circa 400 cavalli è stata già anticipata dal produttore. Possiamo aspettarci anche una versione monomotore, il cui prezzo di vendita sarà probabilmente più conveniente.

L’abitacolo è progettato per offrire un’atmosfera in stile “lounge” ai suoi occupanti e guardando alcune foto del concept, sembra proprio che sia così. Chrysler punta anche a commercializzare questo veicolo, di cui non ha ancora presentato un modello di produzione, durante l’anno 2023 come modello 2024. Chris Feuell, CEO di Chrysler ha dichiarato che Chrysler Airflow Graphite Concept rappresenta le possibilità sul percorso del marchio verso un futuro completamente elettrico.

