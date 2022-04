Chrysler 200 e Dodge Dart tra le auto Zombie di Stellantis nel 2022

Chrysler 200 e Dodge Dart sono alcune delle auto zombie che il gruppo Stellantis è riuscita a vendere nel primo trimestre del 2022 negli Stati Uniti. Per auto zombie intendiamo quelle auto che pur essendo uscite di produzione ormai da molti anni continuano ad essere vendute in pochissime unità.

Dodge Dart e Chrysler 200 auto zombie di Stellantis nel 2022

L’ultima Dodge Dart prodotta in Illinois presso lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere risale al mese di settembre del 2016. La Chrysler 200 ha più o meno la stessa età avendo lasciato la catena di montaggio presso lo stabilimento di Sterling Heights a dicembre 2016. Sembra strano che qualcuno acquisti un’auto a 6 anni dal suo addio ma evidentemente lo sconto proposto dalla concessionaria doveva essere a dir poco generoso.

Tra le auto zombie di Stellantis comunque non ci sono solo Chrysler 200 e Dodge Dart. Infatti è presente anche Fiat 124 Spider. L’auto negli USA è stata è stata interrotta nel 2021, eppure cinque persone ne hanno acquistata una nel 2022. Sempre nel primo trimestre del 2022 è stata venduta anche un esemplare di Alfa Romeo 4C, ma non è chiaro se fosse una Coupé o una Spider.

La prima versione è stata eliminata nel 2018 mentre la seconda è uscita di scena nel 2020. Parlando di auto sportive, siamo un po’ delusi che la Dodge Viper non abbia generato vendite finora quest’anno. Di solito infatti la vettura a moltissimi anni dal suo addio era solita registrare qualche vendita ma questa volta non è accaduto.

Ricordiamo infine che complessivamente, la divisione nordamericana del gruppo Stellantis ha venduto un totale di 405.221 auto nel primo trimestre dell’anno negli Stati Uniti, con un calo del 14 per cento. Tutti i modelli sono in calo rispetto al primo trimestre del 2021, ad eccezione della Jeep Compass (+22 per cento) e della Grand Cherokee (+36 per cento).

