Chrysler Airflow Concept: importanti novità in vista [TEASER]

Da pochi minuti Stellantis ha pubblicato una nuova immagine teaser di Chrysler Airflow concept. Si tratta di una immagine in vista della partecipazione del prototipo al Salone dell’auto di New York 2022 che avrà inizio nei prossimi giorni. Questo teaser fa presupporre qualche novità interessante a proposito di questo modello, che in futuro è destinato a dare origine ad una versione di produzione di un crossover elettrico di Chrysler.

Ecco un nuovo teaser di Chrysler Airflow Concept che lascia intendere a novità importanti in vista del Salone di New York

Per il momento non sappiamo altro. Sicuramente Chrysler sarà una delle protagoniste del prossimo Salone dell’auto di New York almeno per quanto concerne i brand che fanno parte del gruppo Stellantis. A proposito di Chrysler Airlflow Concept, questo è stato mostrato a dicembre per la prima volta in occasione dello Stellantis EV Day. Poi dal vivo è stato svelato al CES di Las Vegas 2022 evento che si è tenuto agli inizi dello scorso mese di gennaio negli Stati Uniti.

Questa quindi sarà la terza volte in pochi mesi che Chrysler Airflow Concept sarà mostrato da Stellantis. Questo modello è destinato ad avere un ruolo importante nella futura gamma di Chrysler. Il marchio americano sarà il primo tra i brand americani che il gruppo automobilistico possiede ad elettrificare la sua gamma.

Nel 2028 infatti Chrysler venderà solo auto elettriche e tra queste ci dovrebbe essere anche un crossover ispirato a Chrysler Airflow concept. Ricordiamo che Stellantis ha annunciato l’arrivo di 4 modelli elettrici per il suo brand americano che al pari di Lancia sarà rilanciato sul mercato anche se solo in Nord America. Previsto l’arrivo di un minivan, di un SUV di grandi dimensioni e un crossover in stile Airflow.

