Jeep Grand Cherokee 4xe: novità importante a New York

La nuova Jeep Grand Cherokee High Altitude 4xe farà il suo debutto al New York International Auto Show 2022. In questo evento Jeep mostrerà il nuovo pacchetto High Altitude per i modelli Summit 4xe e Summit Reserve 4xe. Questo sarà disponibile per l’ordine nella seconda metà del 2022. Il pacchetto in questione offre la leggendaria capacità Jeep 4×4 con dettagli e caratteristiche esterne Gloss Black. Una nuova tonalità per esterni, Hydro Blue Pearl Coat, sarà disponibile per l’ordine nella seconda metà del 2022.

Jeep Grand Cherokee High Altitude 4xe svelata al Salone dell’auto di New York 2022

“È giusto che il marchio Jeep presenti il ​​suo nuovissimo e unico Jeep Grand Cherokee 4xe a New York, poiché è stato il nostro più grande mercato per i proprietari di SUV Jeep che desiderano capacità 4×4 leggendarie, maneggevolezza su strada superiore e uno stile premium”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep North America.

Il pacchetto High Altitude, con un prezzo al dettaglio suggerito di $ 1.495 su Summit e $ 995 su Summit Reserve, aggiunge cerchi in alluminio Gloss Black da 21 pollici premium, accenti e badge Gloss Black, mancorrenti sul tetto e un’esclusiva griglia a sette slot ai modelli Summit e Summit Reserve già ben definiti.

Una nuova opzione di vernice esterna, Hydro Blue Pearl Coat, è disponibile sui modelli Trailhawk, Overland, Summit e Summit Reserve per i modelli Grand Cherokee a due, tre file e 4xe, con un prezzo consigliato di $ 395.

Sia il nuovo pacchetto High Altitude che il colore della vernice esterna Hydro Blue potranno essere ordinati presso i concessionari Jeep nella seconda metà del 2022. Il pacchetto High Altitude sarà disponibile su Grand Cherokee Summit 4xe, Summit Reserve 4xe, Grand Cherokee L Summit e Summit Reserve modelli nella seconda metà del 2022.

Il nuovo pacchetto High Altitude è disponibile esclusivamente sull’allestimento Jeep Grand Cherokee Summit 4xe. Entrambi i modelli Summit e Summit Reserve 4×4 sono dotati di serie delle esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, del sistema Quadra-Drive II con differenziale posteriore a slittamento limitato elettronico e del sistema di gestione della trazione Selec-Terrain leader della categoria con cinque modalità di terreno disponibili.

Il modello Summit è ricco di dotazioni premium, come i sedili in pelle Nappa con imbottiture dei sedili trapuntati e inserti dei sedili traforati su tutte e tre le file, il volante multifunzione in legno Absolute Oak e rivestito in pelle e i tappetini berberi. I sedili della prima fila con posizione regolabile elettricamente in 16 posizioni con memoria e lombare sono standard.

Summit Reserve aggiunge pelle Palermo trapuntata e avvolta a mano di prima qualità, sedili anteriori e della seconda fila ventilati, sedili anteriori con funzione memory e massaggio, vero legno di noce cerato a poro aperto e tessuto simile alla pelle scamosciata di prima qualità sui montanti anteriori e sul tetto.

L’iconica Jeep Grand Cherokee di quinta generazione, il SUV più premiato di sempre, è nota per la sua leggendaria capacità 4×4, la raffinatezza su strada superiore, lo stile premium e l’artigianalità dentro e fuori, e ora per il 2022 una gamma ampliata include la versione a due file, un modello ibrido plug-in 4xe e un modello Grand Cherokee L a tre file.

