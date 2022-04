Jeep Grand Cherokee L: richiamo per ancoraggio sedili bambini

FCA US sta richiamando alcune Jeep Grand Cherokee L del 2021 e del 2022, poiché potrebbero essere stati costruite con una saldatura mancante dal telaio dello schienale preposto all’ancoraggio del seggiolino per bambini. Ciò significa che gli esemplari immessi in commercio non soddisfano i requisiti della normativa federale sulla sicurezza dei mezzi a motore nel punto numero 225, riguardante, per l’appunto, i sistemi di ancoraggio per i bambini.

Jeep Grand Cherokee L: la criticità segnalata dai dirigenti

Le Jeep Grand Cherokee L interessate sono dotate di una delle seguenti configurazioni di sedili della seconda fila: 7 posti 60/40 a panca sdoppiata (codice di vendita CF1) o sedili avvolgenti a 6 passeggeri (codice di vendita CAW). I portavoce di Stellantis dichiarano che l’eventuale difetto concerne 4.586 unità, prodotte tra il 13 ottobre 2021 e il 2 febbraio 2022. Pertanto, si invita a controllare le specifiche dell’auto acquistata. Perché solo così è dato stabilire se abbia potenzialmente tale carenza.

Una saldatura mancante può consentire al supporto del seggiolino per bambini di staccarsi dal relativo telaio durante un incidente, aumentando il rischio di lesioni. Un problema di grave entità, visto che pone a repentaglio l’incolumità dei piccoli passeggeri a bordo.

Il telaio dello schienale della seconda fila sarà ispezionato ed eventualmente sostituito

Stellantis effettuerà un richiamo di sicurezza volontario per ispezionare e, se necessario, sostituire il telaio dello schienale della seconda fila delle Jeep Grand Cherokee L. Purtroppo, la soluzione a tale criticità non è al momento disponibile. I rivenditori saranno informati del via all’avviso di sicurezza tramite i canali di comunicazione prestabiliti. Secondo le previsioni riportate da Mopar Insider la segnalazione verrà lanciatoanel secondo trimestre del 2022.

I concessionari ispezioneranno e, se necessario, sostituiranno il telaio dello schienale della seconda fila, gratuitamente. Le lettere di notifica ai clienti interessati dovrebbero essere inviate per posta entro il prossimo venerdì 13 maggio. I proprietari hanno la possibilità di contattare il servizio di assistenza di Fiat Chrysler America. Il codice di riferimento della pratica è Z24 .

