Nuova Alfa Romeo GTV: c’è chi immagina così la rivale di BMW i7

Nei mesi scorsi il nuovo numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato, ha più volte confermato nel corso di varie interviste che uno dei modelli che vorrebbe riportare nella gamma della casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni è la nuova Alfa Romeo GTV. Più di recente il numero uno dello storico marchio milanese ha parlato della volontà del suo brand di introdurre vetture che possano rivaleggiare con BMW X5, X6 e Serie 7.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo GTV possibile rivale di BMW i7

A proposito della futura rivale di BMW Serie 7 e più nello specifico della futura BMW i7, più di qualcuno ha ipotizzato si possa trattare proprio della nuova Alfa Romeo GTV. Infatti secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane a proposito di questa vettura, si dice che l’auto possa tornare nelle vesti di ammiraglia a 4 porte elettrica in stile coupé. La descrizione si adatta particolarmente a quella di una possibile rivale del Biscione per la nuova BMW i7 che proprio nelle scorse ore abbiamo saputo sarà rivelata dalla casa bavarese il prossimo 20 aprile.

La nuova Alfa Romeo GTV sorgerebbe sulla piattaforma STLA Large che poi altri non è che una versione aggiornata della piattaforma Giorgio opportunamente modificata per le auto elettriche al 100 per cento. A proposito di questa auto registriamo nelle scorse ore un nuovo render che prova ad ipotizzare quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello. Si tratta della ipotesi del designer Alessandro Capriotti.

Ovviamente non sappiamo se realmente questa auto sarà così. Quello che è certo è che se davvero un simile modello dovesse fare capolino nella gamma della casa automobilistica del Biscione avrebbe sicuramente delle caratteristiche davvero uniche. Essa rappresenterebbe il meglio dello stile, della meccanica e della tecnologia del brand premium di Stellantis. Del resto, insieme al SUV di segmento E che forse si chiamerà Castello essa sarebbe la nuova top di gamma di Alfa Romeo.

Si parla ad esempio di un motore elettrico capace di garantire oltre 700 cavalli di potenza e di un’autonomia con una ricarica completa che potrebbe avvicinarsi ai 700 km. questo veicolo comunque non lo vedremo molto presto. Sempre che Imparato confermi il suo arrivo se ne parla dopo il SUV di segmento E quindi dal 2028 in poi. Con queste due auto Alfa Romeo potrebbe veramente provare a dare l’assalto a mercati auto premium ostici quali Cina e Stati Uniti. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito della nuova Alfa Romeo GTV nei prossimi mesi.

