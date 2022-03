Nuova Alfa Romeo GTV: sarà lei la rivale di Bmw Serie 7?

Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine automobilistico Autoweek in occasione della presentazione in Olanda del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale, il CEO della casa automobilistica del Biscione Jean Philippe Imparato, ha confermato che in futuro Alfa Romeo espanderà la sua gamma anche nel segmento E del mercato delle auto premium. Questo in quanto Alfa Romeo è l’unico marchio premium globale del gruppo Stellantis. Oltre alla conferma di un Alfa Romeo E-SUV, Imparato ha pure parlato di un altro modello capace di competere tra le altre con Bmw Serie 7. Si potrebbe trattare della nuova Alfa Romeo GTV.

Imparato promette rivale per Bmw Serie 7: si tratterà della nuova Alfa Romeo GTV?

Imparato ha parlato di un’auto ad alte prestazioni che sarà rivale della berlina di BMW. Abbiamo subito pensato alla nuova Alfa Romeo GTV in quanto di questo modello aveva parlato lo stesso Imparato nei mesi scorsi. Alcune indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese avevano ipotizzato la futura GTV come una berlina di grandi dimensioni, in stile coupé, con motore elettrico ad alte prestazioni.

Dunque questa descrizione combacia perfettamente con una possibile futura rivale di BMW Serie 7 che nel frattempo molto probabilmente si sarà elettrificata. Infatti prima di poter vedere una nuova Alfa Romeo GTV passerà comunque molto tempo. Se Alfa Romeo E-SUV debutterà nel 2027 come confermato da Imparato, per la berlina sportiva ci potrebbero volere 1 o 2 anni in più.

Imparato ad inizio anno aveva promesso che entro fine anno sarebbero arrivate notizie importanti sulle future auto sportive e ad alte prestazioni di Alfa Romeo. Chissà che il riferimento non fosse proprio alla nuova Alfa Romeo GTV. Ricordiamo che oltre a questa auto in passato il francese aveva parlato anche dei possibili ritorni di Duetto e 33 Stradale. Sembra dunque potersi allargare verso l’alto la gamma di Alfa Romeo che oltre a 4 SUV di segmento B, C, D ed E avrà almeno 2 berline: Giulia e GTV.

