Alfa Romeo Giulia Restyling: nuove foto spia

Vi abbiamo già scritto più volte che nei prossimi mesi Alfa Romeo Giulia riceverà un gradito restyling. Non si tratterà di nulla di sconvolgente. La vettura dello storico marchio milanese infatti sarà solo lievemente modificata rispetto all’attuale versione. Lo scopo di questo aggiornamento sarà quello di “allungare” la vita di questa auto, che continuerà ad essere proposta sul mercato ancora per qualche anno in attesa della futura generazione.

Nuove foto spia per il restyling di Alfa Romeo Giulia

Questa futura generazione non arriverà comunque molto presto. Si parla del 2025 o forse addirittura del 2026 prima del suo lancio sul mercato. Dunque l’attuale Alfa Romeo Giulia avrà ancora vita lunga sul mercato. Da qui nasce l’esigenza di un lieve restyling. Questo dovrebbe debuttare entro la fine del 2022 per poi arrivare sul mercato subito dopo.

Le modifiche estetiche saranno molto lievi e avranno il compito di rendere l’auto maggiormente in sintonia con Alfa Romeo Tonale, modello che rappresenta ormai una sorta di punto di riferimento per tutta la futura produzione di Alfa Romeo in special modo per quanto riguarda la “faccia” delle future auto. Il restyling quindi riguarderà principalmente paraurti, mascherina e gruppi ottici.

Novità ci saranno anche all’interno di Alfa Romeo Giulia con questo restyling. Il cambiamento più evidente sarà rappresentato dal nuovo quadro strumenti digitale oltre che da alcuni interessanti aggiornamenti alle tecnologie di bordo e al sistema di infotainment. Nuovi materiali saranno impiegati per l’abitacolo. Quanto ai motori non dovrebbero esserci cambiamenti clamorosi. Insieme al restyling di Giulia dovrebbe arrivare anche quello di Stelvio.

Le due auto in futuro continueranno ad essere centrali nella gamma di Alfa Romeo anche se non saranno più le top di gamma. Previsto infatti l’arrivo di un E-SUV e forse anche di un’ammiraglia elettrica. Quanto alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio la piattaforma sarà la STLA Large che altri non è che una versione aggiornata della piattaforma modulare Alfa Romeo Giorgio.

I motori saranno solo elettrici. Il design si evolverà ma non ci sarà una rivoluzione nemmeno con la futura generazione. Lo ha confermato il capo del design di Alfa Romeo, lo spagnolo Alejandro Mesonero-Romanos.

Ti potrebbe interessare: Vendite Alfa Romeo: 1° trimestre negativo in Italia per la casa automobilistica del Biscione, cresce solo il SUV Stelvio

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!