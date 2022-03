Stellantis: in Germania nuovi manager per Alfa Romeo e Jeep

Arrivano notizie interessanti nelle ultime ore per il gruppo Stellantis dalla Germania. E’ stato infatti ufficialmente comunicato che da aprile Luigi Saia sarà responsabile del marchio Jeep nel mercato tedesco all’interno del Gruppo Stellantis. Niccolò Biagioli sarà responsabile di Alfa Romeo e Pascal Martens guiderà il business dei veicoli commerciali leggeri.

“Con questi cambiamenti ci stiamo posizionando ancora più prepotentemente nelle vendite di Stellantis in Germania”, ha spiegato il country manager Amaury de Bourmont. “Tutti i colleghi sono professionisti delle vendite di successo che hanno molti anni di esperienza nel settore e con i nostri marchi”.

Stellantis: in Germania nuovi manager per Alfa Romeo, Jeep e la divisione veicoli commerciali

Saia è entrato a far parte del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles nel 2005 come product manager per Lancia. Il 42enne ha poi ricoperto diversi incarichi dirigenziali per i vari marchi del gruppo nell’organizzazione di vendita tedesca. Nel 2018 è stato nominato Brand Country Manager per Fiat Professional e attualmente coordina anche il business LCV cross-brand di Stellantis in Germania.

Biagioli ha circa 20 anni di esperienza nel settore automotive. Durante questo periodo, l’ingegnere laureato 47enne ha ricoperto posizioni dirigenziali nelle aree di vendita, marketing e catena di fornitura nell’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles, sia in Germania che in Italia. A fine 2019, in qualità di Brand Country Manager, ha assunto la responsabilità del business dei marchi Alfa Romeo e Jeep in Germania.

Martens che ha 51 anni ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 1994 presso la General Motors in Portogallo. Sono seguite numerose posizioni dirigenziali internazionali nelle aree di vendita, marketing, post-vendita e gestione dei prodotti. Nato in Belgio, da novembre 2019 è responsabile del business globale dei veicoli commerciali leggeri dei marchi Opel e Vauxhall. Vedremo dunque per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares quale altre novità arriveranno dalla Germania nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Mirafiori: la missione del gruppo automobilistico con questo stabilimento sarà quello di attrarre nuove imprese

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!