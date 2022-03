Nuova Alfa Romeo Giulietta: Imparato esclude il ritorno

Ieri in occasione della visita dell’amministratore delegato di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato allo stabilimento Stellantis di Pomigliano si è discusso del futuro della casa automobilistica del Biscione. Tra le varie cose di cui il boss di Alfa Romeo ha parlato con la stampa vi è stato anche il possibile ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta non si farà: lo ha detto il CEO Imparato

Purtroppo da Imparato sono arrivate cattive notizie per tutti coloro che speravano in un ritorno di questa auto nella gamma dello storico marchio milanese. Infatti Imparato ha detto che una nuova Alfa Romeo Giulietta non si farà, mettendo fine alle tante voci sul ritorno di questa auto che si erano diffuse in special modo nelle ultime settimane dopo alcune dichiarazioni del CEO ad Automotive News.

Imparato ha dichiarato che la casa automobilistica del Biscione aspira a diventare un marchio premium globale, essendo l’unico marchio del gruppo Stellantis con tali caratteristiche. Pertanto la casa milanese dovrà lanciare sul mercato solo auto che possano avere valenza globale. Purtroppo le berline compatte ormai hanno mercato solo in Europa mentre in Cina, Stati Uniti e Medio Oriente i clienti preferiscono di gran lunga auto dalle dimensioni maggiori.

Di conseguenza una nuova Alfa Romeo Giulietta non si farà. Alfa Romeo punterà su altri modelli per aumentare le sue vendite. Ricordiamo che nella gamma della casa italiana saranno ben 4 i SUV in futuro. Infatti a Brennero, Tonale e Stelvio si aggiungerà anche un E-SUV che dovrebbe arrivare nel 2027. Si tratterà di un veicolo perfetto per fare bene in mercati importanti come quello americano dove Imparato ha sottolineato che la richiesta di nuove auto di Alfa Romeo è molto elevata.

Per il resto confermato che Alfa Romeo punterà esclusivamente sulle auto elettriche e che il B-SUV sarà l’ultima nuova auto del Biscione ad avere anche versioni con motori termici. Dunque nel segmento C Alfa Romeo Tonale rimarrà l’unico modello su cui la casa milanese punterà per incrementare le sue immatricolazioni. Il SUV dovrebbe garantire circa 20 mila immatricolazioni nel 2022.

