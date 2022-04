Ferrari 812 Superfast vs McLaren 600LT: drag race | Video

Sfida in accelerazione fra una McLaren 600LT e una Ferrari 812 Superfast. Ad organizzarla ci hanno pensato quelli di Carwow, sempre molto attivi con le drag race. Come scritto a più riprese, queste gare sul quarto di miglio non sono la cartina di tornasole ideale per scrivere delle classifiche di valore, ma vanno molto di moda, quindi ci tocca occuparcene.

Protagoniste del confronto odierno sono due auto sportive profondamente diverse fra loro. Da un lato la creatura di Woking, dall’altro quella di Maranello, per una rivalità che dalla pista passa alla strada.

A rappresentare il marchio inglese, in questa drag race, ci pensa la già citata McLaren 600LT, che porta nella sigla due lettere acronimo di Long Tail (coda lunga), per mettere subito in evidenza la sua impostazione estrema. Questa supercar, leggera e potente, si presta con grazia all’uso fra i cordoli. Il peso a secco di 1247 chilogrammi, unito ai 600 cavalli di potenza erogati dal V8 biturbo di 3.8 litri, disposto in posizione posteriore centrale, si traduce in un passaggio da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.2 secondi. La velocità massima è di 328 km/h.

Meno estrema, ma decisamente più potente la Ferrari 812 Superfast, che suona pure molto meglio, grazie alla nobiltà del V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata custodito sotto il cofano anteriore. Questa meravigliosa granturismo, erede della F12 berlinetta, sviluppa una potenza massima di 800 cavalli, su un peso a secco di 1525 chilogrammi. Per accelerare da 0 a 100 km/h ha bisogno di 2.8 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo richiede 7.5 secondi. La velocità massima tocca quota 340 km/h. Entrambe le vetture hanno un cambio a doppia frizione a sette rapporti, con launch control e trazione posteriore.

Chi avrà la meglio nella drag race multipla organizzata da Carwoow? Sulla carta i dati sullo scatto da fermo non sono molto distanti, quindi potrebbe bastare una leggera esitazione in partenza a fare la differenza. Le Ferrari ha il vantaggio della potenza, molto più alta, mentre la McLaren mette sul piatto un peso molto più basso. Chi uscirà vincente dalla scontro? Non vi anticipiamo nulla. Vi toccherà guardare il video per scoprirlo. Buona visione!

