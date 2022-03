Jeep Wrangler EV 2024: tutto quel che sappiamo

Jeep Wrangler, un modello che non ha bisogno di presentazioni. In tutto il mondo riecheggia il nome del fuoristrada, che nell’arco degli anni a venire entrerà in una nuova era. Ciò poiché in futuro, forse nel 2024, approderà sul mercato la sua prima versione completamente a zero emissioni. Un’idea di base ce la siamo potuta creare qualche giorno fa, nel momento in cui è stato mostrato il concept Magneto.

Jeep Wrangler EV 2024: il modello di ispirazione sarà la concept car Magneto

La data d’esordio di Jeep Wrangler ad alimentazione elettrica sarà molto probabilmente resa nota entro fine 2022. Comunque sia, secondo voci di corridoio il suo sbarco nelle concessionarie potrebbe avvenire in apertura del 2024. Quanto al design della prossima generazione, alcuni insider parlano di differenze minime con la proposta tradizionale. Insomma, sebbene il “cuore pulsante” verrà cambiato, a favore dell’EV, i tratti estetici caratteristici del mezzo non saranno stravolti.

Il prototipo Magneto sfoderava una carrozzeria a due porte e non è dato conoscere se nel listino di Jeep Wrangler EV vi sarà spazio pure per una quattro porte. Se parliamo, invece, di propulsore, la concept car disponeva di una sola unità elettrica in grado di erogare 285 cavalli, curiosamente abbinata a una trasmissione manuale a 6 rapporti.

L’ipotetico prezzo di vendita

Anche qui valgono le considerazioni sopra espresse: non sappiamo se la forma definitiva disporrà della medesima soluzione. Probabilmente la scelta ricadrà su una motorizzazione alla spina, maggiormente in linea con la “vecchia scuola”.

Ovviamente, mancano ad oggi notizie ufficiali sul prezzo. Tuttavia, stando al portale Car and Driver, di solito piuttosto attendibile in questo genere di stime, il range potrebbe partire da circa 50 mila dollari per salire fino a circa 70 mila per l’allestimento top di gamma.

In conclusione, ricordiamo che non si tratterà della prima auto al 100 per cento elettrica del marchio Jeep. Difatti, nel 2023 scenderà in campo il B-SUV del quale si sta facendo un gran parlare.

